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УАФ назначила арбитра на перенесенный матч 1-го тура между Львовом и Минаем

Премьер-лига
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Поединок пройдет в среду, 21 апреля

УАФ назначила арбитра на перенесенный матч 1-го тура между Львовом и Минаем

Фото - УПЛ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2020/2021.

1-й тур

21.04.2021

"Львов" - "Минай". Луцк. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), ассистенты арбитра - Оганесян Д.К. (Луганск), Думенко В.П. (Харьков), четвертый арбитр - Соловьян А.Н. (Киев), наблюдатель арбитража - Овчар М.М. (Калуш). Делегат УАФ - Клим Т.П. (Ивано-Франковск).

Напомним, что после 22-х туров в турнирной таблице УПЛ "Львов" находится на 11-м месте, набрав 18 зачетных пунктов. "Минай" расположился на 13-й позиции, в активе клуба 18 баллов.

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В статье: ФК Львов УПЛ ФК Минай
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Источник:
УАФ

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