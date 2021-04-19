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УАФ назначила арбитра на перенесенный матч 1-го тура между Львовом и Минаем
Поединок пройдет в среду, 21 апреля
Фото - УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2020/2021.
1-й тур
21.04.2021
"Львов" - "Минай". Луцк. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), ассистенты арбитра - Оганесян Д.К. (Луганск), Думенко В.П. (Харьков), четвертый арбитр - Соловьян А.Н. (Киев), наблюдатель арбитража - Овчар М.М. (Калуш). Делегат УАФ - Клим Т.П. (Ивано-Франковск).
Напомним, что после 22-х туров в турнирной таблице УПЛ "Львов" находится на 11-м месте, набрав 18 зачетных пунктов. "Минай" расположился на 13-й позиции, в активе клуба 18 баллов.
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