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Экс-полузащитник Руха стал игроком Ингульца

Премьер-лига
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Он уже успел дебютировать за команду из Петрово

Экс-полузащитник Руха стал игроком Ингульца

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Ингулец" заявил на УПЛ хавбека Андрея Коробенко.

23-летний футболист уже дебютировал за команду в матче с "Рухом" (0:0), выйдя на замену в конце встречи.

Напомним, что последним клубом 23-летнего футболиста был "Рух", который он покинул в сентябре 2020-го года. В составе львовского клуба в сезоне 2019/2020 полузащитник провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Андрей Коробенко
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Источник:
УПЛ

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