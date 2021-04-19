Экс-полузащитник Руха стал игроком Ингульца

"Ингулец" заявил на УПЛ хавбека Андрея Коробенко.

23-летний футболист уже дебютировал за команду в матче с "Рухом" (0:0), выйдя на замену в конце встречи.

Напомним, что последним клубом 23-летнего футболиста был "Рух", который он покинул в сентябре 2020-го года. В составе львовского клуба в сезоне 2019/2020 полузащитник провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.