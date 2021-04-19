Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Ворсклы стал лучшим игроком по итогам 22-го тура УПЛ
В матче против "Зари" он оформил хет-трик
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока по итогам матчей 22-го тура чемпионата Украины.
Им стал нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач.
В матче против луганской "Зари" (4:2) 27-летний футболист оформил хет-трик.
Читайте такжеКулач сделал первый хет-трик в карьере
Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах Кулач провел 18 матчей, в которых забил 15 голов.
Также добавим, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Ворскла" находится на 4-м месте, в активе клуба 37 зачетных пунктов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Источник: Лига чемпионов и Лига Европы временно приостановлены по причине создания Суперлиги
- Еще плюс три: Бавария, РБ Лейпциг и Порту могут пополнить Суперлигу
- Тайсон объявлен игроком Интернасьоналя, новые кадровые цели Шахтера. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Возможно, сейчас идеальное время для ухода Луческу. О чем говорить после матча Шахтер - Динамо
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...