Нападающий Ворсклы стал лучшим игроком по итогам 22-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока по итогам матчей 22-го тура чемпионата Украины.

Им стал нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач.

В матче против луганской "Зари" (4:2) 27-летний футболист оформил хет-трик.

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Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах Кулач провел 18 матчей, в которых забил 15 голов.

Также добавим, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Ворскла" находится на 4-м месте, в активе клуба 37 зачетных пунктов.