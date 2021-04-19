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Нападающий Ворсклы стал лучшим игроком по итогам 22-го тура УПЛ

Премьер-лига
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В матче против "Зари" он оформил хет-трик

Нападающий Ворсклы стал лучшим игроком по итогам 22-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока по итогам матчей 22-го тура чемпионата Украины.

Им стал нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач.

В матче против луганской "Зари" (4:2) 27-летний футболист оформил хет-трик.

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Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах Кулач провел 18 матчей, в которых забил 15 голов.

Также добавим, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Ворскла" находится на 4-м месте, в активе клуба 37 зачетных пунктов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач
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Источник:
УПЛ

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