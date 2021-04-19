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Капитан Днепра-1: Поскольку сыграли вничью, значит, на 50 процентов отдали долг Колосу
Также Логинов рассказал о характере своего повреждения
СК Днепр-1
Капитан и защитник СК "Днепра-1" Сергей Логинов дал комментарий после матча с "Колосом" (1:1). Он покинул поле на 58-й минуте из-за повреждения.
- Что случилось, Сергей?
- Завтра обследование покажет, мышечная это травма или сухожилия. Когда вышел на второй тайм и сделал первую передачу, почувствовал тяжесть. А после второго длинного паса будто что-то щелкнуло в колене.
- Довольны ли сегодня (18 апреля - прим.) заработанным баллом? Или ничья разочаровала?
- Думаю, результат по игре, потому что матч получился боевым. Стандарты - важная часть футбола, и получилось так, что и пропустили, и забили со стандартов.
- Со стороны показалось, что не все получалось в середине поля в конструктивных действиях. Насколько это впечатление можно подтвердить взглядом непосредственно с поля?
- При отсутствии Пихальонка, конечно, с креативом стало хуже. Но тренеры построили игру так, чтобы она была гармоничной в середине поля. Саша - важный игрок для команды, и мы ждем его как можно быстрее.
- Перед несколькими предыдущими матчами говорили о том, что команда пытается вернуть долги поражения в первом круге. Насколько вернули долг сегодня (18 апреля - прим.)?
- Поскольку сыграли вничью, значит, на 50 процентов. Не хочется снова возвращаться к осенней части чемпионата - это стечение обстоятельств. И весна это доказывает. У нас задача - зарабатывать в каждой игре три очка, и мы сейчас играем и бьемся за престиж клуба и города", - сказал Логинов.
Напомним, что в первом круге "Днепр-1" уступил "Колосу" со счетом 0:2.
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