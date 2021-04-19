Игрок Руха: В одном из эпизодов забили мяч, который бригада арбитров ошибочно не засчитала

Защитник "Руха" Максим Белый прокомментировал ничью с "Ингульцом" (0:0) в матче 22-го тура УПЛ.

"Мы не довольны результатом игры. Нам нужно только побеждать, чтобы уверенно себя чувствовать перед следующими матчами. А так, мы снова на последнем месте. Конечно, это не добавляет оптимизма.

Считаю, мы прекрасно вошли в игру. С первых минут создали давление на соперника. Имели несколько хороших моментов, чтобы поразить ворота "Ингульца". В одном из эпизодов забили мяч, который бригада арбитров ошибочно не засчитала. Не понимаю, как такое может быть, что в лобных матчах УПЛ не работает VAR. Также нет в нашем чемпионате и системы, определяющей пересек мяч линию ворот или нет (Goal-line technology - прим.). Недавно был момент, когда после удара Криштиану Роналду не засчитали гол. Сборная Португалии пострадала. Мы же сегодня потеряли очки, как говорится, на вес золота.

Вообще не понимаю руководство нашей Украинской Ассоциации футбола. Или кто там за это отвечает? Ладно, нет VAR, но система определения гола должно быть. Эта технология работает чуть ли не во всех национальных чемпионатах. Арбитру на часах осветило бы, что мяч пересек линию ворот и все. Я стоял в полуметре от ворот "Ингульца". Сначала мне вообще показалось, что мяч вылетел за пределы поля, но тут понял, что это не так и подставил голову. Далее я увидел уже мяч в воротах соперника. Я не сомневаюсь, что мяч пересек линию. Там стопроцентный гол. Да, было много игроков, поэтому ассистент арбитра четко мог не увидеть это, но главный рефери стоял очень близко к эпизоду и он должен был разобраться в этом моменте.

В конце концов, кроме этого эпизода у нас было много моментов. Мы полностью переиграли "Ингулец". Знали, как они будут играть. Перехватывали все их передачи на Ситчинаву. За весь матч у них фактически был один удар в створ ворот. Мы больше стремились победить и более заслуживали того, чтобы получить три очка. Сегодня фортуна была совершенно не на нашей стороне. Дай Бог, чтобы в следующих матчах все изменилось в нашу пользу.

Нереализованное пенальти на нас никак не повлияло. Мы продолжали гнуть нашу линию и демонстрировали качественный футбол. Нас подводит мастерство в завершающей стадии. Это самая главная проблема. Нужно, наверное, больше работать или разгрузить себя психологически. На всех давит большая ответственность. Там, где нужно сыграть спокойнее, мы спешим и действуем неправильно. Не хватает хладнокровия. В общем хорошо атакуем позиционно, доводим мяч в ворота соперника, а вот забить не можем. Взять к примеру поединок с "Минаем". Мы забили и дальше нам было гораздо легче играть. Убежден, если бы забили сегодня, то единственным голом бы не обошлось том, что "Ингулец" пошел бы вперед, а у нас появились свободные зоны. Мы бы этим воспользовались.

На самом деле, нам сейчас очень трудно. Перед каждой игрой у нас, как говорится, висит меч над головой. Матчей до завершения чемпионата осталось очень мало и мы не имеем права где-то терять очки. У нас еще есть перенесенный поединок со "Львовом". Считаю, что это будет решающая игра. Именно этот матч все расставит на свои места. "Львов" - наш главный конкурент. В этом противостоянии мы можем получить определенный гандикап.

За эту неделю мы проедем более 2000 километров. Это непросто. На передматчевой тренировке чувствовали определенную усталость, но хорошо, что у нас было время на восстановления. Все же это наши реалии. Мы не жалуемся, а принимаем эту ситуацию. Сегодня это нам не помешало выйти на поле и продемонстрировать хорошую игру", - рассказал Белый.