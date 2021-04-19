Нападающий Мариуполя: Ничья с Олимпиком – закономерный результат

Нападающий "Мариуполя" Андрей Кулаков прокомментировал ничью с "Олимпиком" (1:1) в 22-м туре УПЛ.

- Андрей, Вы открыли счет. Расскажите, как это произошло?

- Мы провели хорошую контратаку. Это то, что мы отрабатываем на тренировках. Дима Топалов прострелил, и мне осталось только подставить ногу. Этот гол – заслуга всей команды.

- В начале второго тайма в штрафной "Олимпика" произошел интересный эпизод, в котором участвовали Вы и Драме. Что именно произошло? Почему желтую карточку получил Драме, но мяч остался у "Олимпика"?

- Обычный футбольный эпизод. Ничего серьезного. Мы после игры пожали друг другу руки и все. Рефери расценил этот эпизод так. Он сказал, что вначале я фолил. Это его решение.

- Ничья для "Мариуполя" - это позитивный или негативный результат?

- Мы всегда играем на победу. Сегодня (18 апреля - прим.), наверное, ничья – это закономерный результат.

- "Мариуполь" на неделю остается в Харькове. Насколько тяжело Вам работать в таком режиме, вне дома?

- Мы к такому режиму привыкли. В Харькове хороший стадион, хорошее поле. Здесь есть все условия для тренировок, поэтому, думаю, что это не проблема", - сказал Кулаков.

Напомним, что после 22-х туров в турнирной таблице УПЛ "Мариуполь" находится на 9-м месте, набрав 22 зачетных пунктов. "Олимпик" расположился на 12-й позиции, в активе клуба 18 баллов.