Прагматизм победит, или Низы не хотят жить по-старому. Акценты зрителя на играх 22-го тура УПЛ

Отличительные черты прошедшего тура – фактическое определение чемпиона, уплотнение группы участников "бронзовой" гонки и синхронный набор очков всеми без исключения аутсайдерами (а их у нас в достатке).

Говоря о последнем, кто-то поминает теорию заговора (а точнее договора), а кое-кто – игру "на контору". Отвечу так – и тем, и другим: если вы настолько осведомлены о засилье столь уродливых явлений в нашем футболе, зачем вы его вообще смотрите? Или не смотрите, а лишь блистаете здесь своей осведомленностью?

Лично у меня другие цели: я смотрю игру, а не высматриваю в ней подвохи, и не выявляю подводные течения. Я – зритель, каких множество и которые, упрощенно говоря, следят за перемещением мяча по полю. Да, и они внимают вашим инсинуациям и сплетням. Иногда даже верят им. Но первична для них игра – события на поле – и сами они не ищут в ней подоплеку.

А тур выдался весьма насыщенным и неоднозначным. Пестрым и, я бы даже сказал, контрастным.

Шахтер – Динамо 0:1

Ворскла – Заря 4:2

Минай – Десна 3:1

Колос – Днепр 1:1

Львов – Александрия 3:1

Мариуполь – Олимпик 1:1

Ингулец – Рух 0:0

Зрелищность. По-настоящему смотрибельными были два матча. Лучший, без вариантов, состоялся в Полтаве: чертова дюжина опасных моментов (с десяток весьма приличных), и, в среднем, каждый второй завершался взятием ворот. Вполне привлекательное действо мы увидели и в Мариуполе Харькове (спецом для бдящих). Разве что второй тайм был пожиже.

В Ковалевке была типичная игра добротного среднего уровня. Пожалуй, все-таки несколько выше среднего. Во Львове и Ужгороде, в принципе, то же самое. Разница в том, что тут в сетку ворот залетало все или почти все, что удавалось создать.

Скучнее всего игралось фактически на двух полюсах турнирной таблицы. В Кропивницком было на что посмотреть лишь до перерыва. Как и в Киеве, где случилось всего два эпизода, стоящих пристального внимания: промах Соломона на 3-й минуте и победный гол с пенальти полчаса спустя. После чего можно было любоваться счетом на табло вплоть до финального свистка.

Эдакое скромное обаяние прагматизма. И однозначно худший поединок тура. В скобках – он же центральный. На мой взгляд, когда так играют между собой две лучшие команды страны, ничего приятного нашему футболу это не сулит. Грядущий чемпион полтора часа прятался за бруствером, ведя незримый бой с тенью "Шахтера". Хороши были оба, ничего не скажешь.

Интрига. В большинстве матчей все решилось, по сути, еще в первом тайме. Быстрее всех разобралась "Ворскла": когда Кулач удвоил счет на 24-й минуте, стало ясно, что "Зарю" она уже не отпустит. Через девять минут тот же Кулач окончательно в этом убедил.

Пенальти в ворота "Ингульца", не реализованный Климчуком на 32-й минуте, подвел жирную черту под голевыми моментами в Кропивницком. Вполне возможно, что так "Рух" упустил победу. Аналогичный случай был в Киеве. С той разницей, что минутой позже, и де Пена свой 11-метровый забил. И "Динамо" победу над "Шахтером" не упустило. Но занавес таки-рухнул.

Второй гол Нуриева на 39-й минуте в Ужгороде фактически означал капитуляцию "Десны": единственный после этого реальный шанс гостей "Миная" воплотился в гол престижа уже после 3:0.

"Александрия" огрызалась до начала второго тайма – на 55-й минуте Ныч забил третий гол "Львова". Дальше уже никто никуда не шел…

И лишь дважды интрига дожила почти до финального свистка. "Мариуполь", пожалуй, мог вырвать победу на 89-й минуте: сэйв "олимпийца" Кичака после удара Меличенко. Ну и, наконец, "Днепр" был близок к тому, чтобы взять три очка уже в компенсированное время: "Колос" выручил Волынец, парировав удар Чуже.

Логика. Давно банальное и набрыдшее "не ищите логику в футболе" стало девизом этого тура. Не припомню, чтобы процент закономерности результатов (исходя из пропорции моментов) был настолько низок. Начнем с того, что ни один счет в семи матчах я бы уверенно не назвал логичным. Такого точно не было никогда.

Считаю, что итоговое преимущество "Ворсклы" над "Зарей" мог бы отразить перевес в один мяч. Скажем, 2:1. Но реализация, братцы, реализация! Таким же образом, "Львов" и "Минай" "наиграли" скорее на минимальные 1:0 – с "Александрией" и "Десной" соответственно.

Во всех трех случаях, когда была зафиксирована ничья, одна из команд вполне законно могла бы рассчитывать на победу. "Олимпик" над "Мариуполем" - с условным счетом 2:1. "Рух" и "Колос" над "Ингульцом" и "Днепром" соответственно – со счетом 1:0. "Олимпик" и "Рух" свое не забили, "Колос" пропустил в одном из всего двух (а это мало, в идеале) эпизодах имени Чуже.

Ну и в порочащем тур поединке лидеров, разумеется, абсолютно логичным исходом была бы ничья без счета. В смысле, нулевая.

Судейство. Больше всех пострадал "Рух". Не засчитанный уже в дебюте матча гол Белого любой из нас может воочию наблюдать в видеоповторах: мяч полностью пересек линию ворот "Ингульца". В очередной раз аукнулось выборочное применение ВАРа. Вполне возможно, что львовяне недосчитались двух очков еще и поэтому.

В середине второго тайма, при 1:1, "Колос" мог и должен был остаться в меньшинстве после фола Петрова на Чуже. Другое дело – как бы "Днепр" распорядился своим преимуществом. "На камере чистая красная" - изрек коллега (по блогу) Юстас. И ВАР здесь, к слову как бы работал. Видишь ВАРю? И я не вижу. А она есть.

Комментатор матча высказал предположение, что пассивность рефери была связана с тем, что защита "Колоса" в целом, якобы, остановилась – потому что должен был остановиться "Днепр": далеко позади остался лежать страдающий от боли его игрок. Ну и арбитр, мол, поэтому пожалел. Слишком сложная и невразумительная конструкция, как по мне. А по букве закона – удаление.

Также существует вероятность, что "незаконно" был забит третий судьбоносный гол "Львова": в зародыше атаки накладка у Альваро. Слово Юстасу: "Скорее да, чем нет. Пожалуй, опасно сыграл в любом случае. Был ли контакт – по этим повторам сказать невозможно. Отмечу неудачную позицию арбитра: в трех метрах от момента, но смотрит в спину".

В остальном, судьи отработали более-менее сносно. Так что, по большому счету, тур прошел без крупных скандалов.

Везение. Больше всего пользы от капризов Фортуны поимел тот же "Львов". Второй гол в ворота "Александрии", выведший львовян вперед, фактически на счету ее кипера Билыка, собственноручно забросившего мяч за линию ворот. Неслабо свезло, не правда ли?

"Мариуполь" здорово выручила перекладина ворот, в которую угодил Пасич из "Олимпика", незадолго до свистка на перерыв, при 1:1. Такая же ситуация, и при таком же счете, имела место быть и в Ковалевке. Тут разница в том, что дело было ближе к середине тайма, и в перекладину мяч перевел вратарь "Днепра" Юрчук.

На фоне вышеописанных эпизодов автогол полтавчанина Тилля на 79-й минуте, при 4:0 в пользу его команды, безнадежно меркнет. Вряд ли "Заре" стало легче даже после второго мяча, забитого перед самым финальным свистком. Это был пресловутый запоздалый "Боржоми"…

Личности. Я бы выделил, в первую очередь двух игроков "Ворсклы". Сначала – Степанюка, и лишь потом – автора хет-трика Кулача. Далее идут "олимпийцы": Тейшейра, и сразу за ним Нкенг. Ну а вослед им шествует целая группа товарищей: полтавчанин Скляр, Эрнест и Альваро из "Львова", Ахмед-заде и Нуриев из "Миная".

Максимум зачетных сэйвов насчитал у вратаря "Зари" Василя, пропустившего четыре гола. Юрчук из "Днепра" спасал свои ворота не намного реже, а пропустил лишь однажды. Как говорится, ему и карты в руки. Запомнился также мариуполец Кудрик.

Симпатии. Конечно же, вне конкуренции у меня будет "Ворскла", которая порадовала атакующей игрой более всех. Второй, однозначно, "Олимпик" - когда хорошо, тогда хорошо. Приятное впечатление оставила команда Калитвинцева. Ну а третья, парадоксально, но "Заря". Она играла для зрителя поболе всех прочих, достигших лучшего результата.

Разочаровали, естественно, лидеры – оба-два. Одни сосредоточенно занимались унылой добычей очков, а другие проявили полную игровую импотенцию, будучи не в состоянии им в этом помешать. Вот прямо вижу эту архитектурное сооружение с лозунгом на крыше аршинными буквами: "Прагматизм победит!".

Под стать им смотрелся разве что "Ингулец". Или скорее даже они – под стать "Ингульцу".

Таблица. "Динамо" - чемпион. С чем всенепременно поздравляю его болельщиков. Мавр (или как вы говорите: "цыган"?) сделал свое дело, и мавр не собирается уходить. Луческу выжал максимум из этого набора игроков. Но если клубу дальше придется довольствоваться принципом Филеаса Фогга: "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое", это останется его потолком.

Квалификация Лиги чемпионов никуда не денется от "Шахтера". Но с ним творится странное и неладное. Именно этой весной, и именно на уровне клуба. Хотя и внутри команды, очень похоже, не все в порядке. В одном я абсолютно уверен: Каштру – очередной козел отпущения, принесенный в жертву на электрическом стуле, именуемом тренерской скамейкой. Дело не в нем.

Интересное начинается ниже. Неудачами "Зари" и "Десны" сполна воспользовалась "Ворскла". По-прежнему поблизости от них отирается "Колос". Теперь уже ясно как день, что "бронзу" и путевки в Европу разыграют эти четверо.

"Александрия", "Днепр" и, пожалуй, все-таки "Мариуполь" представляют собой беспечный остров посреди таблицы, которому уже не грозят штормы и катаклизмы борьбы за что-либо. Поэтому чемпионат они будут просто доигрывать, и вопрос лишь в том, найдется ли у них хоть какая-то мотивация в оставшихся четырех турах.

"Великолепная" пятерка на "южном" полюсе скучковалась в радиусе трех очков, читай: одной победы. Причем, возглавляющий ее "Ингулец" провел больше всех матчей и ой как не застрахован от аутсайдерской сумы и перволиговой тюрьмы. К слову, на мой зрительский взгляд, именно эта команда меньше всего соответствует статусу УПЛ. Своей убогой, для зрителя, игрой.

Но, доживем – увидим. Во всяком случае, это интересно. Жаль лишь, как правило, зрелищность уходит на второй план, когда идет борьба за выживание. Кто кого выпихнет локтями и еще там чем придется. Одно ясно: низы не хотят жить по-старому – вечер перестал быть томным.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 22 17 4 1 46-14 +32 55 2 Шахтер 22 13 6 3 47-16 +31 45 3 Заря 21 11 5 5 37-18 +19 38 4 Ворскла 22 10 7 5 33-20 +13 37 5 Десна 22 10 6 6 34-24 +10 36 6 Колос 22 8 10 4 29-21 +8 34 7 ФК Александрия 22 7 5 10 29-31 -2 26 8 СК Днепр-1 22 7 5 10 31-34 -3 26 9 ФК Мариуполь 22 5 7 10 22-35 -13 22 10 Ингулец 22 3 11 8 20-33 -13 20 11 ФК Львов 20 5 3 12 19-47 -28 18 12 Олимпик 21 5 3 13 24-38 -14 18 13 ФК Минай 21 4 6 11 15-36 -21 18 14 Рух 21 3 8 10 17-36 -19 17

Анонсы. Центральным матчем тура вырисовывается противостояние "Колоса" и "Ворсклы". Как символ борьбы за Европу.

Жду яркой игры от "Зари" с "Олимпиком", показавших ее в минувшем туре. У каждого свои задачи, но, помимо них, обе команды таки играют в футбол.

Третья пара, без примеси турнирного "балласта" – "Львов" и "Десна". А что, достаточно любопытно. По крайней мере, мне.

В остальных играх либо кто-то явно сильнее; либо отчетливо видно, чья мотивация выше; либо обоим можно расслабиться.

А шо делать? Будем досматривать.