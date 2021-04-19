У Десны нет никакой альтернативы лидерам. О чем говорить после 22 тура УПЛ

У "Десны" нет никаких альтернатив лидерам

22-й тур был богат на неожиданные результаты. Во главе, по нашему мнению, стоит победа "Миная" в игре против "Десны". Команда Рябоконя настолько круто смотрелась неделю назад против "Александрии", что у некоторых сложилось впечатление, что "северянам" удастся вернуть интригу в битву за бронзу. Но после этого был Ужгород...

Главный вывод после матча с "Минаем" - нет у "Десны" длинной скамейки запасных, как все считали ранее. Если с потерей одного Будковского с трудом, но справились, сделав временную ставку на Безбородько, то без Тотовицкого и Калитвинцева играть просто некому. Даже против одного из аутсайдеров. Вся игра "северян" без Тото сводилась к одному - отдай на фланг, потом навесь в штрафную. Никто на себя не брал инициативу, никто не был способен придумать что-то интересное в атаке. Были надежды на Гуцуляка, но в одиночку он ничего придумать не смог и все его былые заслуги в этом сезоне сразу стали забываться. Это все напоминало "Александрию", у которой забрали Ковальца и которая не может придумать ничего, кроме тактики: "Отдай мяч и навяжи борьбу".

Тотовицкий, по предварительным данным, пропускает игру против "Львова", а также останется под вопросом на следующий тур. Пока совсем непонятно, как Александр Рябоконь будет выкручиваться из этой ситуации. "Сине-золотые" сейчас находятся в неплохой форме, и с "Десной", образца матча в субботу, точно смогут потягаться. Георгий Грошев

Самый странный тур всего чемпионата

На выходных украинская Премьер-лига пошла против логики: трио претендентов на еврокубки решили пропустить этот тур. Не в буквальном смысле, но по сути. "Александрия" и "Десна" трижды вынимали мяч из сетки своих ворот от двух худших нападений чемпионата: "Львова" и "Миная", которых ожидает в среду пропущенный поединок первого тура. "Заря" не просто пропустила, она сама же создала четыре гола для "Ворсклы", но у неё хоть соперник был посерьёзней, и такое поражение не выглядит столь позорным. Ещё и "Мариуполь" против "Олимпика" отыграл минут пять, после чего решил отдать результат на волю судьбы. Судьбе было суждено, чтобы "Олимпик" моменты создавал, но смог реализовать только один из них, да и тот с пенальти.

Из нижней половины таблицы никто за прошедший игровой день не проиграл. Интрига в борьбе за выживание сейчас просто сумасшедшая: между десятым и четырнадцатым местами расстояние всего в одну победу. Каждый матч прошлого тура меняет ситуацию внизу таблицы. Другой вопрос - что себе думают "Заря" или "Десна", а также "Ворскла" и "Александрия" - их нестабильность наталкивает на неприятные ожидания от будущего еврокубкового сезона, каким бы он ни был. Александр Рыженко

"Шахтеру" уже можно и нужно давать шанс молодежи

Итоги "классического" мы уже успели подвести в отдельном материале, так что повторяться особого смысла нет. Сейчас хотелось бы поднять другую тему, не менее важную, чем потеря чемпионства. До конца сезона "Шахтеру" нужно будет сыграть четыре матча, которые вряд ли будут иметь особое турнирное значение. Да, в перспективе "Заря" еще может навязать борьбу за вторую строчку, но сейчас команда Скрипника уже не кажется непобедимой, какой мы все её считали в самом начале весны. Особенно после игры в Полтаве. Так вот, учитывая, что у без одного тура экс-чемпиона практически нет мотивации на последующие матчи, почему бы главному тренеру не предоставлять больше игрового времени молодым футболистам?

К примеру, зачем выпускать Дентиньо, который, по слухам, не будет продлевать свой контракт с клубом, держа при этом в запасе Вьюнника? Молодой форвард неплохо проводит сезон в молодежном первенстве и может настало время знакомить с матчами УПЛ? Выделять, скажем, 20-30 минут. Также на скамейке запасных давно сидит потенциальный обладатель Золотого мяча Михаил Мудрик. Он часто играл в "Десне" в первом круге, однако после его аренду прервали, чтобы усадить на скамейку в "Шахтере". Может сейчас пришло время наигрывать его на левом крыле атаке? Это же касается и Георгия Судакова, который, учитывая форму Маркоса Антонио и Майкона, неплохо бы вписался в нынешний "Шахтер".

Мудрик, Вьюнник, Судаков, а также травмированный Корниенко, должны играть в конце сезона. Их всех можно использовать параллельно с опытными игроками, понимая, что время Патрика, Исмаили, Марлоса, Мораеса и Дентиньо уже прошло, а пик Михаила, Богдана, Георгия и Виктора еще впереди. Пора бы их проверять уже где-то еще, помимо двух матчей против "Мариуполя". Георгий Грошев

Отсутствие Довбика меняет игру "Днепра-1"

Интересно, получил ли в матче против "Колоса" нападающий "Днепра-1" Хобленко хотя бы одну передачу в ноги? Визуально казалось так, что все передачи в направлении центрального форварда днепрян шли в борьбу. С Довбиком в составе "Днепр-1" играет так же, но Артем больше, чаще и лучше цепляется за мяч. Этот фактор помогает вести игру первым номером, к чему, собственно, Игорь Йовичевич и стремится.

В матче 22-го тура УПЛ "Днепр-1" только эпизодами доминировал в игре. А острота и вообще шла только со стандартов и после подключений из глубины. Хобленко как центральный нападающий годится для простого силового футбола, но если команда стремится к чему-то большему, то нападающий нужен другой.

Поэтому потенциальный уход Довбика (против "Колоса" он не играл из-за дисквалификации) может болезненно ударить по игровой структуре "Днепра-1". Если на Артема действительно есть покупатели, руководству днепрян уже сейчас стоит позаботиться о равноценной замене. Игорь Семйон

"Александрия" на пороге перемен

Владимир Шаран в прошедшую пятницу окончательно признал провальность нынешнего сезона. На матч 22-го тура против "Львова" опытный наставник выпустил наполовину резервный состав, сделав ставку на матч кубка против "Зари", который пройдет в ближайшую среду. Дришлюк, Устименко, Билык и остальные не справились - "горожане" проиграли львовянам со счетом 1:3, еще дальше отдалившись от 4-5 мест. Если же "Александрия" не сможет в среду обыграть "Зарю", а после добыть победу в финале, то вполне вероятно, мы увидим совсем новую команду в следующем сезоне.

Уже летом истекают контракты у ряда ключевых игроков - Панькива, Банады, Лучкевича, Гречишкина, Пашаева, Гордиенко, Ситало. Помимо этого, как заявил сам Владимир Шаран, заканчивается сделка и с тренерским штабом и, смотря на результаты нынешней кампании, у нас нет уверенности, что руководство клуба не пойдет на решительные изменения.

Еще в самом начале сезона мы говорили, что "Александрия" остановилась в развитии, однако старые ресурсы помогли команде держаться в районе зоны еврокубков и временами показывать смотрибельные матчи. Однако это не может продолжаться вечно. Вполне вероятно, что время для изменений настало и уже летом мы увидим совсем другую "Александрию". Георгий Грошев

Фото - ФК "Минай", ФК "Александрия"