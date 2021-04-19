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Денис Фаворов: Бывают неудачные игры. От Ворсклы залетело все, что было
Полтавчане обыграли Зарю
vorskla.com.ua
Защитник "Зари" Денис Фаворов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Бывают неудачные игры. Сегодня одна из таких игр. Мы, по-моему, не пропускали в чемпионате столько ни разу. Залетело сегодня все, что было.
При счете 0:4 тяжело. Вроде бы вот перерыв, должны выходить и показывать какую-то реакцию. Пропустили гол. Тяжело уже верить в результат положительный. Пытались хоть немножко сократить", — сказал Фаворов.
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Источник:ТК Футбол
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