Денис Фаворов: Бывают неудачные игры. От Ворсклы залетело все, что было

Защитник "Зари" Денис Фаворов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение "Ворскле" (2:4) в матче 22 тура УПЛ.

"Бывают неудачные игры. Сегодня одна из таких игр. Мы, по-моему, не пропускали в чемпионате столько ни разу. Залетело сегодня все, что было.

При счете 0:4 тяжело. Вроде бы вот перерыв, должны выходить и показывать какую-то реакцию. Пропустили гол. Тяжело уже верить в результат положительный. Пытались хоть немножко сократить", — сказал Фаворов.