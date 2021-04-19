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Эксперт: Со стороны Шахтера было впечатление, что это рядовой матч, а не какой-то престижный

Премьер-лига
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Возвращаясь к матчу Шахтер - Динамо

Эксперт: Со стороны Шахтера было впечатление, что это рядовой матч, а не какой-то престижный

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Экс-футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал поражение донецкого "Шахтера" от "Динамо" (0:1) в матче 22-го тура УПЛ.

"Мне показалось, что разрыв в очках был в пользу "Шахтера", а не в пользу "Динамо". Киевляне активнее провели первый тайм. Такое впечатление складывалось, что динамовцев сегодня устроил бы любой результат. Конечно, лучше победа или ничья, но и поражение оставляло бы реальные шансы побороться за первое место.

Мне кажется, что психология "Динамо" была спокойнее. Киевляне выглядели уверенно с точки зрения организации игры и физической готовности. Со стороны "Шахтера" было впечатление, что это какой-то рядовой матч, а не какой-то престижный", - заявил Сергей Морозов.

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В статье: Сергей Морозов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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