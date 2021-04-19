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Хорошо ли вы запомнили карьеру Тайсона в Украине? Тест от UA-Футбол

Премьер-лига
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На 10 вопросов у вас есть три минуты

Хорошо ли вы запомнили карьеру Тайсона в Украине? Тест от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 16 апреля, стало известно, что донецкий "Шахтер" официально прекратил сотрудничество с Тайсоном, который продолжит карьеру в родном "Интернасьонале".

Бразилец в Украине провел практически 11 лет. За это время он принес много пользы харьковскому "Металлисту" и донецкому "Шахтеру", став одним из лучших легионеров в истории УПЛ.

Мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы запомнили карьеру Тайсона в Украине, пройдя наш тест.

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