Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: От матча Шахтер - Динамо я не получил никакого удовольствия
Эксперт ожидал большего
ТРК Футбол
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поединок 22-го тура УПЛ
"Вообще, от лидеров все ждут большего, потому что я хотел увидеть качество. Мы увидели качество: Кривцов ударил один раз и глупейший пенальти. Вот и все. Это меня не порадовало, я ожидал большего.
Если ты лидер, ты должен показывать и игру, и класс. Я не получил никакого удовольствия. А там больше писали, чем футболисты сделали на поле. Сам пенальти глупый, но справедливый", — сказал Леоненко.
Популярное сейчас
- Жозе Моуриньо уволен из лондонского Тоттенхэма
- Уведомили письмом: клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир
- Источник: Лига чемпионов и Лига Европы временно приостановлены по причине создания Суперлиги
- Возможно, сейчас идеальное время для ухода Луческу. О чем говорить после матча Шахтер - Динамо
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Новости по теме
- 16:15 Украинские Леоненко: Если Динамо проиграет, то опять будут разговоры, как вы так выиграли чемпионат, дважды проиграв Шахтеру
- 21:59 Зарубежные Леоненко: УПЛ могла пойти навстречу Шахтеру и Динамо - остались бы в Турции, пропустили бы тур
- 23:00 Украинские Воробей: Леоненко нормально относится к донецким пацанам