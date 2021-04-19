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Леоненко: От матча Шахтер - Динамо я не получил никакого удовольствия

Премьер-лига
(3 голосов)

Эксперт ожидал большего

Леоненко: От матча Шахтер - Динамо я не получил никакого удовольствия

ТРК Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поединок 22-го тура УПЛ "Шахтер" — "Динамо" (0:1).

"Вообще, от лидеров все ждут большего, потому что я хотел увидеть качество. Мы увидели качество: Кривцов ударил один раз и глупейший пенальти. Вот и все. Это меня не порадовало, я ожидал большего.

Если ты лидер, ты должен показывать и игру, и класс. Я не получил никакого удовольствия. А там больше писали, чем футболисты сделали на поле. Сам пенальти глупый, но справедливый", — сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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fanat_football (Херсон)
19.04.2021 в 18:08
Расслабиться нужно было, расслабиться. Причем во всех местах .
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0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
19.04.2021 в 18:06
Якби він отримав задоволення, то вже не працював би на Футболах.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 17:55
Леоненко прав, качество игры, особенно у Шахтёра, оставляет желать лучшего.
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+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.04.2021 в 17:23
А я отримав величезне задоволення від цього матчу! ))
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+3
-1


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