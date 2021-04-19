Леоненко: От матча Шахтер - Динамо я не получил никакого удовольствия

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поединок 22-го тура УПЛ "Шахтер" — "Динамо" (0:1).

"Вообще, от лидеров все ждут большего, потому что я хотел увидеть качество. Мы увидели качество: Кривцов ударил один раз и глупейший пенальти. Вот и все. Это меня не порадовало, я ожидал большего.

Если ты лидер, ты должен показывать и игру, и класс. Я не получил никакого удовольствия. А там больше писали, чем футболисты сделали на поле. Сам пенальти глупый, но справедливый", — сказал Леоненко.