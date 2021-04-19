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Голкипер Днепра-1: Хотим подняться как можно выше, доказать, что достойны большего

Премьер-лига
(2 голосов)

Итоги матча с Колосом от Валерия Юрчука

Голкипер Днепра-1: Хотим подняться как можно выше, доказать, что достойны большего

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук прокомментировал ничью своей команды в матче 22-го тура УПЛ с "Колосом" (1:1).

– Была тяжелая игра, но она нам давалась. Мы ее полностью контролировали до пропущенного мяча. Был контроль мяча и атаки, что демонстрировало верность нашего пути. Было обидно пропустить на таком фоне, но мы тоже смогли забить.

– Где вы находите мотивацию, ведь вылет уже не грозит, еврокубки также далеко? На что делаете акцент внутри команды?

– На положительном результате. Мы хотим подняться как можно выше. Прошлый год мы завершили на последнем месте и желаем доказать, что достойны большего.

– Как команда пережила потери Довбика и Ди Франко?

– Тяжело было, но ребята справились. В команде достаточно игроков. Не хватало также Пихаленка, но ребята вышли и справились с поставленной задачей.

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В статье: Колос (Ковалевка) Валерий Юрчук СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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