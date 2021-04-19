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Голкипер Днепра-1: Хотим подняться как можно выше, доказать, что достойны большего
Итоги матча с Колосом от Валерия Юрчука
scdnipro1.com.ua
Голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук прокомментировал ничью своей команды в
– Была тяжелая игра, но она нам давалась. Мы ее полностью контролировали до пропущенного мяча. Был контроль мяча и атаки, что демонстрировало верность нашего пути. Было обидно пропустить на таком фоне, но мы тоже смогли забить.
– Где вы находите мотивацию, ведь вылет уже не грозит, еврокубки также далеко? На что делаете акцент внутри команды?
– На положительном результате. Мы хотим подняться как можно выше. Прошлый год мы завершили на последнем месте и желаем доказать, что достойны большего.
– Как команда пережила потери Довбика и Ди Франко?
– Тяжело было, но ребята справились. В команде достаточно игроков. Не хватало также Пихаленка, но ребята вышли и справились с поставленной задачей.
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