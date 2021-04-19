Луческу про Суперлигу: В основе этих дискуссий стоят американцы, которые думают, что это бизнес, а не спорт

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу высказался относительно создания европейской Суперлиги.

"Это недопустимо, чтобы что-то подобное произошло. В основе этих дискуссий стоят американцы, которые хотят делать то, что они сделали в США. Они думают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут разделены между акционерами. Не думайте, что у больших команд достаточно структур для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что эти деньги пойдут на улучшение структуры клубов.

Было бы обидно. Футбол начинался как массовый спорт, а не бизнес. Это был спорт рабочих в Англии. Вот как он рос. А теперь все сжимается в пузырь. Самое главное, исчезает соревновательный дух.

Для футбола это самое главное. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими командами. Это полностью помешает развитию футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола", - сказал Мирча Луческу.

Напомним, ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Барселона", мадридский "Реал" и "Атлетико".