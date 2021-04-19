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Луческу про Суперлигу: В основе этих дискуссий стоят американцы, которые думают, что это бизнес, а не спорт

Премьер-лига
(6 голосов)

Мирча Луческу высказался против создания Суперлиги

Луческу про Суперлигу: В основе этих дискуссий стоят американцы, которые думают, что это бизнес, а не спорт

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался относительно создания европейской Суперлиги.

"Это недопустимо, чтобы что-то подобное произошло. В основе этих дискуссий стоят американцы, которые хотят делать то, что они сделали в США. Они думают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут разделены между акционерами. Не думайте, что у больших команд достаточно структур для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что эти деньги пойдут на улучшение структуры клубов.

Было бы обидно. Футбол начинался как массовый спорт, а не бизнес. Это был спорт рабочих в Англии. Вот как он рос. А теперь все сжимается в пузырь. Самое главное, исчезает соревновательный дух.

Для футбола это самое главное. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими командами. Это полностью помешает развитию футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола", - сказал Мирча Луческу.

Напомним, ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Барселона", мадридский "Реал" и "Атлетико".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Суперлига
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Источник:
as.ro

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 19:01
Если бы американцы думали больше про спорт чем про бизнес, Америка была бы сейчас такая же убогая как твоя Румыния.
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0
0
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Antolog (Одесса)
19.04.2021 в 18:44
Футбол начинался как массовый спорт, а не бизнес. Это был спорт рабочих в Англии. Вот как он рос. А теперь все сжимается в пузырь. Самое главное, исчезает соревновательный дух. - Что-то новое всегда страшит тех кому есть что терять, особенно когда там стоят цифры с шестью нолями и более...) Интересно зачем он нам врет, ведь футбол уже давно стал бизнесом, где крутятся громадные деньги, от которых монополия не хочет отказываться ни при каких условиях...)
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 18:35
Многие маленькие команды за доходы от продажи билетов в той же Англии могут получить денег, как за весь сезон у себя вдома. Вот их основной мотив борьбы за евротурниры.
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0
0
fanat_football (Херсон)
19.04.2021 в 18:12
А на чем сейчас не делают деньги? Все только для них. Жаль, что наши украинцы такими же стали.
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0
-3
Serg02 (Одесса)
19.04.2021 в 18:09
Правильно сказал.
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+2
-2


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