Буяльский: После матча с Шахтером Суркис ничего особо не говорил, просто улыбался

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился впечатлениями от п обедного матча с "Шахтером" (1:0) в 22-м туре УПЛ .

- Виталий, в некоторых СМИ перед матчем с "Шахтером" писали и говорили, что если "Динамо" не победит "горняков", то нашу команду нельзя будет назвать настоящим чемпионом. Как футболисты относились к этим разговорам?

- Не знаю, как другие ребята, но я уже неоднократно говорил, что на протяжении чемпионата я футбольные новости в Интернете вообще не читаю и не смотрю. Года три назад я сделал для себя такой выбор, и, честно говоря, чувствую себя прекрасно. Когда отпуск, могу себе позволить, а когда соревновательный период, даже не обращаю внимания.

- Ты вышел на матч с капитанской повязкой. Насколько это важно для тебя, или в таких поединках, как с "Шахтером", это отходит на второй план?

- Когда выводишь команду с капитанской повязкой на матч с "Шахтером", то ответственность, наверное, вдвое больше. Я живу на базе в одном номере с Сидорчуком, и он подсказывал мне относительно определенных моментов, поэтому я чувствовал себя более-менее комфортно.

- А можешь назвать несколько советов, которые услышал от Сергея?

- Больше по футбольным моментам – как соперник играет, по индивидуальностям прошлись.

- С первых минут игры с "Шахтером" динамовцы не особо шли вперед, отдав инициативу сопернику...

- Нам особо некуда было спешить. Впереди у нас четыре игры, поэтому время шло в нашу пользу. Сопернику нужно было преодолевать нашу оборону, это им не удалось. Мы же хорошо сыграли как в защите, так и в нападении, во втором тайме имели моменты, но не удалось забить. Хорошо, что и одного мяча хватило для победы.

- В раздевалке было праздничное настроение?

- Независимо от количества очков и турнирного положения, когда побеждаешь "Шахтер", это вдвойне приятно. Причем, независимо от того, в рамках какого турнира проходит матч, даже если он неофициальный.

- Что говорили президент и главный тренер?

- Президент особо ничего не сказал – просто улыбался, каждого поблагодарил и видно было, что он доволен. Главный же тренер поблагодарил за то, что мы выполнили на поле то, что он требовал, на все 100 процентов.