Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Каштру останется в Шахтере как минимум до конца сезона
Скоропалительных выводов руководство горняков делать не будет
facebook.com/Palkin.Sergey
Донецкий "
По информации Meta-ratings, как минимум в оставшихся до конца сезона играх португалец останется на должности главного тренера.
По окончании сезона, когда контракт с Каштру подойдёт к концу, клуб примет решение относительно того, кто будет руководить командой в сезоне-2021/2022.
Напомним, что Луиш Каштру стал главным тренером "Шахтера" летом 2019 года. Его главные достижения в донецком клубе – чемпионство прошлого сезона с отрывом в 23 очка от "Динамо", полуфинал Лиги Европы 2020 года и две победы над мадридским "Реалом" на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- В Боруссии Д открыто выступили против Суперлиги, а также сообщили об отношении Баварии к данной идее
- Суперлига. Как раскол в УЕФА может повлиять на позиции Украины в еврокубках
- Источник: Лига чемпионов и Лига Европы временно приостановлены по причине создания Суперлиги
- УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
Новости по теме
- 08:59 Украинские Возможно, сейчас идеальное время для ухода Луческу. О чем говорить после матча Шахтер - Динамо
- 08:45 Украинские Вышли играть в темпе, б***ь, 40-летних ребят. Белик эмоционально раскритиковал Луиша Каштру
- 22:54 Украинские Каштру: Не буду говорить о судействе, объясняя этим неудачу Шахтера