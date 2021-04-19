СМИ: Каштру останется в Шахтере как минимум до конца сезона

Донецкий " Шахтер " после поражения в украинском Класико от "Динамо" (0:1) и потерю шансов на чемпионство, не будет принимать скоропалительных решений в отношении Луиша Каштру.

По информации Meta-ratings, как минимум в оставшихся до конца сезона играх португалец останется на должности главного тренера.

По окончании сезона, когда контракт с Каштру подойдёт к концу, клуб примет решение относительно того, кто будет руководить командой в сезоне-2021/2022.

Напомним, что Луиш Каштру стал главным тренером "Шахтера" летом 2019 года. Его главные достижения в донецком клубе – чемпионство прошлого сезона с отрывом в 23 очка от "Динамо", полуфинал Лиги Европы 2020 года и две победы над мадридским "Реалом" на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.