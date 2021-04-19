  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Каштру останется в Шахтере как минимум до конца сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Каштру останется в Шахтере как минимум до конца сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Скоропалительных выводов руководство горняков делать не будет

СМИ: Каштру останется в Шахтере как минимум до конца сезона

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Донецкий "Шахтер" после поражения в украинском Класико от "Динамо" (0:1) и потерю шансов на чемпионство, не будет принимать скоропалительных решений в отношении Луиша Каштру.

По информации Meta-ratings, как минимум в оставшихся до конца сезона играх португалец останется на должности главного тренера.

По окончании сезона, когда контракт с Каштру подойдёт к концу, клуб примет решение относительно того, кто будет руководить командой в сезоне-2021/2022.

Напомним, что Луиш Каштру стал главным тренером "Шахтера" летом 2019 года. Его главные достижения в донецком клубе – чемпионство прошлого сезона с отрывом в 23 очка от "Динамо", полуфинал Лиги Европы 2020 года и две победы над мадридским "Реалом" на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
19.04.2021 в 22:06
Как бы логично, уже поздняк метаться - увольнять надо было раньше, а сейчас спокойно сконцентрироваться на поиске нового тренера, пока Каштру доигрывает сезон. Всё равно уже прос%али всё что можно, а ниже 2 места не опустимся.
Ответить
0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
19.04.2021 в 22:03
Ага ! С зимы буза в команде ... На четырёх костях проползли Маккаби, понаделали ничьих ...посливали кому- не лень - просрали чемпионат... слетели с Кубка от Агрокомплекса (наверно Агрокомлекс вынес бы Реал на 6 : 0) ... не отстояли честь клуба в игре с ДК, игрок на глазах у всех заперся в сортире от тренера и директора . тем игры показывает, что все игпают как им удобно и срать, что коуч говорит... - и всё это вместе называется "скоропалительные выводы"..Давайте подождём пока ПАтрик и Степан будут состав на матч назначать, а Каштру бегать за пивом для дубля....вот тогда будет нескоропалительно... а просто ох***льно.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...