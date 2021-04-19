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Сабо: Понятно, что Динамо и Шахтер в Суперлигу не позовут

Премьер-лига
(3 голосов)

Йожеф Йожефович категорически против Суперлиги и уже задумался о судействе в пользу Реала

Сабо: Понятно, что Динамо и Шахтер в Суперлигу не позовут

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался по поводу создания европейской Суперлиги.

"Президент УЕФА Александр Чеферин предупредил о санкциях этим клубам, если они создадут Суперлигу. Безусловно, это большой удар по европейскому футболу. Произошел раскол, разделение на богатых и бедных. Мы, богатые, играем, а вы, бедные, постойте в сторонке. Мы живем в мире с равными условиями. Это неправильно так делить мировой футбол. Получается, тем, кто послабее, придется вариться в собственном соку, без матчей против грандов. Пропадет эффект, благодаря которому были сенсации, когда клубы послабее обыгрывали грандов. За это мы и любим футбол, когда малобюджетные клубы преподносят сюрпризы, обыгрывая фаворитов. Остается много вопросов.

Если руководить Суперлигой будет президент "Реала" Флорентино Перес, то может получиться ситуация, как с матчем Швейцария – Украина в Лиге наций, когда УЕФА принял решение в пользу швейцарской сборной после отмены нашего матча. Точно так же теперь могут приниматься решения в пользу "Королевского клуба". Судьи тоже наверняка будут понимать, "кто заказывает музыку".

Так что ситуация неоднозначная и пока что малопонятная. Понятно, что наших грандов "Динамо" и "Шахтер" туда не позовут, потому что они не такие богатые, как "Реал" и "Челси", - сказал Сабо.

Напомним, ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Барселона", мадридский "Реал" и "Атлетико".

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Суперлига
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 23:35
По себе судишь?
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