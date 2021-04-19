Шевчук: После поражения от Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну

Экс-форвард "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение "горняков" в матче 22-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1) .

"Мы всегда отмечаем, что "Шахтер" очень быстро и яростно начинает матчи. В этом случае, "Шахтер" был агрессивен первые 15-20 минут, но создал только один момент. Было ожидаемо, что у "Динамо" будет низкий и средний блок, что "Динамо" будет низко обороняться, закрывать пространство и рассчитывать на быстрые контратаки. После 20-й минуты Киев перехватил инициативу. "Шахтеру" в этом матче больше нужна была победа. Это последний шанс.

Я честно скажу, что за всю историю я никогда не видел такого слабого и безвольного "Шахтера". Самый безвольный "Шахтер" был в этот вечер. Никакого стыка, никакой зарубы. Степаненко был жесткий, но не всегда, и Дентиньо вышел, в пару стыков пошел, чтобы была какая-то злость, какое-то дерби.

Просто проиграли и все. Это ненормально. Я считаю, что после поражения от "Агробизнеса" нужно было убирать Каштру и поставить Срну. Дать возможность, а вдруг бы получилось? Уже сам офис не верил, что они могут догнать "Динамо". А как могут верить игроки, если офис не верит?", - сказал Шевчук.