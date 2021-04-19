  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевчук: После поражения от Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: После поражения от Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну

Премьер-лига
(2 голосов)

Кризис продолжается

Шевчук: После поражения от Агробизнеса нужно было убирать Каштру и поставить Срну

ФК Шахтер

Новина українською

Экс-форвард "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение "горняков" в матче 22-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).

"Мы всегда отмечаем, что "Шахтер" очень быстро и яростно начинает матчи. В этом случае, "Шахтер" был агрессивен первые 15-20 минут, но создал только один момент. Было ожидаемо, что у "Динамо" будет низкий и средний блок, что "Динамо" будет низко обороняться, закрывать пространство и рассчитывать на быстрые контратаки. После 20-й минуты Киев перехватил инициативу. "Шахтеру" в этом матче больше нужна была победа. Это последний шанс.

Я честно скажу, что за всю историю я никогда не видел такого слабого и безвольного "Шахтера". Самый безвольный "Шахтер" был в этот вечер. Никакого стыка, никакой зарубы. Степаненко был жесткий, но не всегда, и Дентиньо вышел, в пару стыков пошел, чтобы была какая-то злость, какое-то дерби.

Просто проиграли и все. Это ненормально. Я считаю, что после поражения от "Агробизнеса" нужно было убирать Каштру и поставить Срну. Дать возможность, а вдруг бы получилось? Уже сам офис не верил, что они могут догнать "Динамо". А как могут верить игроки, если офис не верит?", - сказал Шевчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ГенриВол (Волочиськ)
19.04.2021 в 23:33
Вже один ставив тренерів з динамівськими серцями. Най ще й другий почне фігньою страдати. Тут, правда, звучить ще як: "тренер з серцем шахти"
Ответить
0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
19.04.2021 в 23:30
100% Кому б ни дать попробовать - Каштру надо было убирать...
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.04.2021 в 23:04
А я би дав можливість по тренувати грачову.
Ответить
+2
0
Тренерую (Столица)
19.04.2021 в 23:05
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 23:11
Ахметов може і дурний, але ж не на стільки.
Ответить
0
-1
avatar
DMiT75 (Донецк)
19.04.2021 в 23:47
Правильно, а после Грачёва (кстати фамилии нужно писать с большой буквы), можно попробовать Сабо.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
19.04.2021 в 22:51
А чего СРНУ, а не Шевчука.. уже тренер с опытом ,как никак))
Ответить
+3
-1
simply_the_best (Львов)
19.04.2021 в 23:24
Шевчук работает только в паре с ещё одним гениальным тренером, но тот пока занят
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...