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Источник: Шахтер договорился с Де Дзерби. Это кандидатура Срны, статус которого в клубе повысится

Премьер-лига
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Итальянский вектор?

Источник: Шахтер договорился с Де Дзерби. Это кандидатура Срны, статус которого в клубе повысится

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Журналист Игорь Цыганик сообщил, что "Шахтер" договорился о контракте с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

"Де Дзерби - это правда, что идут переговоры. Насколько я знаю, уже даже договорились с новым тренером. Официально об этом не сообщают, потому что надо сохранить реноме до увольнения Каштру.

Также Цыганик рассказал, что скорее всего, решающую роль в приглашении Де Дзерби сыграл директор по футболу Шахтера Дари Срна.

"Я думаю, что кандидатура Де Дзерби – это кандидатура Срны. Теперь Срна, как директор по футболу, будет нести ответственность за футбольную составляющею.

Поскольку Де Дзерби – главная кандидатура, то я так понимаю, что уровень статуса Срны в "Шахтере" существенно поднимается", – сказал Цыганык.

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В статье: Дарио Срна Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Hub

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