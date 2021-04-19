Источник: Шахтер договорился с Де Дзерби. Это кандидатура Срны, статус которого в клубе повысится

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что " Шахтер " договорился о контракте с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

"Де Дзерби - это правда, что идут переговоры. Насколько я знаю, уже даже договорились с новым тренером. Официально об этом не сообщают, потому что надо сохранить реноме до увольнения Каштру.

Также Цыганик рассказал, что скорее всего, решающую роль в приглашении Де Дзерби сыграл директор по футболу Шахтера Дари Срна.

"Я думаю, что кандидатура Де Дзерби – это кандидатура Срны. Теперь Срна, как директор по футболу, будет нести ответственность за футбольную составляющею.

Поскольку Де Дзерби – главная кандидатура, то я так понимаю, что уровень статуса Срны в "Шахтере" существенно поднимается", – сказал Цыганык.