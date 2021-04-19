Луческу: Было нелегко смириться с победой над моей бывшей командой

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал успехи своей команды в нынешнем сезоне, в частности оценив победу над "Шахтером" (1:0) в 22-м утре УПЛ.

"Если бы они выиграли, то сохранили бы шансы на титул. Но мы победили и это особенный случай, учитывая, что в прошлом году у "Динамо" было -23 очка отставания от "Шахтера". Никаких трансферов у нас не было, а "Шахтер" провел очень хорошую осень, когда дважды обыграл "Реал". Я очень доволен профессионализмом своих игроков, их успехами, но как человек я не могу сказать, что был счастлив.

Эмоции и успехи в донецком клубе невозможно забыть, я проработал там 12 лет. Подобно игрокам, выступавшим в клубе, они не празднуют гол, когда забивают бывшей команде. Мне было нелегко смириться с победой над моей бывшей командой, это вещь душевная, эмоциональная.

Насколько я помню, я начал работать "Динамо" с восемью игроками. Мы пережили пандемию, многие игроки получили травмы, и у нас было много проблем. Это было совсем непросто. Игроки много отдали, они были пресыщены, у них не было духа победителя, у них был менталитет на 2-3 места, поэтому нам нужен был результат, чтобы добиться успеха. Могу сказать, что я тоже не ожидал таких результатов, я пришел больше, чтобы воскресить эту команду", - сказал Луческу.