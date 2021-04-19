  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Было нелегко смириться с победой над моей бывшей командой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Было нелегко смириться с победой над моей бывшей командой

Премьер-лига
(1 голосов)

12 лет в Шахтере до сих пор бередят душу тренера

Луческу: Было нелегко смириться с победой над моей бывшей командой

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал успехи своей команды в нынешнем сезоне, в частности оценив победу над "Шахтером" (1:0) в 22-м утре УПЛ.

"Если бы они выиграли, то сохранили бы шансы на титул. Но мы победили и это особенный случай, учитывая, что в прошлом году у "Динамо" было -23 очка отставания от "Шахтера". Никаких трансферов у нас не было, а "Шахтер" провел очень хорошую осень, когда дважды обыграл "Реал". Я очень доволен профессионализмом своих игроков, их успехами, но как человек я не могу сказать, что был счастлив.

Эмоции и успехи в донецком клубе невозможно забыть, я проработал там 12 лет. Подобно игрокам, выступавшим в клубе, они не празднуют гол, когда забивают бывшей команде. Мне было нелегко смириться с победой над моей бывшей командой, это вещь душевная, эмоциональная.

Насколько я помню, я начал работать "Динамо" с восемью игроками. Мы пережили пандемию, многие игроки получили травмы, и у нас было много проблем. Это было совсем непросто. Игроки много отдали, они были пресыщены, у них не было духа победителя, у них был менталитет на 2-3 места, поэтому нам нужен был результат, чтобы добиться успеха. Могу сказать, что я тоже не ожидал таких результатов, я пришел больше, чтобы воскресить эту команду", - сказал Луческу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telekomsport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...