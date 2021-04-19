Динамо постелит гибридный газон на стадионе Лобановского

Cо вторника начнется реконструкция газона стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Киевский клуб проводит масштабную модернизацию игровых и тренировочных полей клуба, готовится к улучшениям и других элементов своей инфраструктуры.

О технологии модернизации полей рассказал первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков:

"Динамо" идет в ногу со временем и модернизирует клубную инфраструктуру. Современные технологии позволяют улучшить качество игровых и тренировочных полей, чем мы и занимаемся.

Сейчас на клубной базе работают с двумя полями - первым и шестым. Будет уложен новый газон по технологии XtraGrass. Это качественная технология так называемых "гибридных газонов", то есть, сочетание естественной травы и синтетических волокон.

Сейчас мы проводим соответствующие работы на базе, а во вторник 20 апреля приступаем к замене газона на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. В планах клуба также модернизация полей на базе клубной Академии на Нивках.

Кроме того, ведется активная деятельность в оснащении уникального тренажерного зала на клубной базе. Под его создание уже выделена специальная площадка и разрабатывается проектная документация. Уникальность зала заключается в том, что в нем будут специальные тренажеры с учетом индивидуальных особенностей игроков", - сказал Сивков.