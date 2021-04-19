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Динамо постелит гибридный газон на стадионе Лобановского

Премьер-лига
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Работы начнутся уже во вторник

Динамо постелит гибридный газон на стадионе Лобановского

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Cо вторника начнется реконструкция газона стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Киевский клуб проводит масштабную модернизацию игровых и тренировочных полей клуба, готовится к улучшениям и других элементов своей инфраструктуры.

О технологии модернизации полей рассказал первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков:

"Динамо" идет в ногу со временем и модернизирует клубную инфраструктуру. Современные технологии позволяют улучшить качество игровых и тренировочных полей, чем мы и занимаемся.

Сейчас на клубной базе работают с двумя полями - первым и шестым. Будет уложен новый газон по технологии XtraGrass. Это качественная технология так называемых "гибридных газонов", то есть, сочетание естественной травы и синтетических волокон.

Сейчас мы проводим соответствующие работы на базе, а во вторник 20 апреля приступаем к замене газона на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. В планах клуба также модернизация полей на базе клубной Академии на Нивках.

Кроме того, ведется активная деятельность в оснащении уникального тренажерного зала на клубной базе. Под его создание уже выделена специальная площадка и разрабатывается проектная документация. Уникальность зала заключается в том, что в нем будут специальные тренажеры с учетом индивидуальных особенностей игроков", - сказал Сивков.

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В статье: Динамо (Киев) стадион Динамо им Валерия Лобановского
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Источник:
ФК Динамо

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