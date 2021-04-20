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Чеснаков: Похвалы от Максимова не дождались. Наоборот, досталось на орехи за пропущенные голы
Суровый наставник полтавчан
Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал
"Не исключен вариант, что "Заря" не ожидала от "Ворсклы" такой прыти в атаке. Однако нам удавалось "накрывать" гостей на их половине поля и перехватив мяч находить уязвимые места в обороне соперника. До этого матча "Заря" была результативной и надежной в защите. Но мы в самый нужный момент превзошли луганчан в реализации голевых моментов.
Похвалил ли нас после финального свистка Юрий Максимов? Если откровенно, то не дождались, наоборот, нам досталось на "орехи" за пропущенные два мяча в концовке.
Чем была вызвана моя замена на 80-й минуте? Чтобы избежать желтой карточки, которая оказалась бы для меня четвертой и поэтому пришлось бы пропустить следующий не менее важный матч – с "Колосом". На финишной прямой нужно учитывать каждую мелочь", - сказал Чеснаков.
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