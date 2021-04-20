Чеснаков: Похвалы от Максимова не дождались. Наоборот, досталось на орехи за пропущенные голы

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал победу над луганской "Зарей" (4:2).

"Не исключен вариант, что "Заря" не ожидала от "Ворсклы" такой прыти в атаке. Однако нам удавалось "накрывать" гостей на их половине поля и перехватив мяч находить уязвимые места в обороне соперника. До этого матча "Заря" была результативной и надежной в защите. Но мы в самый нужный момент превзошли луганчан в реализации голевых моментов.

Похвалил ли нас после финального свистка Юрий Максимов? Если откровенно, то не дождались, наоборот, нам досталось на "орехи" за пропущенные два мяча в концовке.

Чем была вызвана моя замена на 80-й минуте? Чтобы избежать желтой карточки, которая оказалась бы для меня четвертой и поэтому пришлось бы пропустить следующий не менее важный матч – с "Колосом". На финишной прямой нужно учитывать каждую мелочь", - сказал Чеснаков.