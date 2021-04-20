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Сабо про Класичне: Игра разочаровала. Шахтер как будто ползал по полю, пешком ходил

Премьер-лига
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Класичне Йожефа Йожефевича не впечатлило

Сабо про Класичне: Игра разочаровала. Шахтер как будто ползал по полю, пешком ходил

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Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча киевлян и "Шахтера" в матче 22-го тура УПЛ (1:0).

"Вывеска матча была очень привлекательной, с участием двух лучших клубов нашей страны — "Динамо" и "Шахтера". Но от самого матча, конечно, я ожидал большего. Думаю, другие специалисты и болельщики тоже. Бескомпромиссного футбола не получилась, игра была слабенькой.

Опытнейший Луческу построил игру так, чтобы не лезть на рожон. "Динамо" устраивала и ничья. Потому что семь очков отрыва на финише чемпионата — это многовато. Сама игра разочаровала. Увы, "Шахтер" после зимнего перерыва перестал быть похожим на самого себя. "Шахтер" как будто ползал по полю, пешком ходил. Это не футбол, надо рисковать, лезть вперед. За 93 минуты не было ни одного забегания. Когда были Исмаили, Тайсон, они разрывали фланги. Мораес много голов забивал после таких передач с флангов. Сейчас их нет", - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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