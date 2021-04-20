Цыганык: Мирон Маркевич заслужил работать в Шахтере

Журналист Игорь Цыганык, рассказал какой тренер лучше всего подходит для "Шахтера".

"Сейчас очень много людей сватают Мирона Маркевича в "Металл". Маркевич – это легенда украинского футбола. Это человек с таким опытом, который должен работать с лучшими командами. Сейчас, уже. Суркис не побоялся пригласить 75-летнего Луческу, и этот опыт дал результат. Как оказалось, надо было просто собрать команду. Никаких трансферов, особенных футболистов ему не дали. Из тех футболистов, которые были, он сделал хорошую, конкурентоспособную команду.

Маркевичу 70 лет. Он сейчас в том периоде, когда мог бы навести порядок в "Шахтере". Лучшей кандидатуры среди украинских тренеров нет (да и зарубежных тоже, мы увидели Фонсеку и Каштру). Он может разобраться. Он хорошо знает украинский футбол, хорошо разбирается в игроках, которые там есть. Он их видит в каждом туре, ему не надо с ними знакомиться.

"Шахтеру" сейчас просто нужен настоящий тренер. Не тактик, философ или джентльмен, а тренер. Коуч, которому никто не скажет, кого ставить, а кого не ставить. Которому не скажут, что делать или не делать, он сам разберется. Я считаю, что Маркевич – достойная кандидатура на пост главного тренера "Шахтера", он должен там работать, потому что заслужил этого.

Он выигрывал и серебро УПЛ, и много бронз, и в финале ЛЕ играл. Что еще надо? Еще дальше пробовать каких-то непонятных ноунеймов, как Де Дзерби?