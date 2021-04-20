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Цыганык: Мирон Маркевич заслужил работать в Шахтере

Премьер-лига
(2 голосов)

Журналист считает, что не нужно приглашать неизвестных тренеров

Цыганык: Мирон Маркевич заслужил работать в Шахтере

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык, рассказал какой тренер лучше всего подходит для "Шахтера".

"Сейчас очень много людей сватают Мирона Маркевича в "Металл". Маркевич – это легенда украинского футбола. Это человек с таким опытом, который должен работать с лучшими командами. Сейчас, уже. Суркис не побоялся пригласить 75-летнего Луческу, и этот опыт дал результат. Как оказалось, надо было просто собрать команду. Никаких трансферов, особенных футболистов ему не дали. Из тех футболистов, которые были, он сделал хорошую, конкурентоспособную команду.

Маркевичу 70 лет. Он сейчас в том периоде, когда мог бы навести порядок в "Шахтере". Лучшей кандидатуры среди украинских тренеров нет (да и зарубежных тоже, мы увидели Фонсеку и Каштру). Он может разобраться. Он хорошо знает украинский футбол, хорошо разбирается в игроках, которые там есть. Он их видит в каждом туре, ему не надо с ними знакомиться.

"Шахтеру" сейчас просто нужен настоящий тренер. Не тактик, философ или джентльмен, а тренер. Коуч, которому никто не скажет, кого ставить, а кого не ставить. Которому не скажут, что делать или не делать, он сам разберется. Я считаю, что Маркевич – достойная кандидатура на пост главного тренера "Шахтера", он должен там работать, потому что заслужил этого.

Он выигрывал и серебро УПЛ, и много бронз, и в финале ЛЕ играл. Что еще надо? Еще дальше пробовать каких-то непонятных ноунеймов, как Де Дзерби?

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За последние годы "Шахтер" потерял свой лоск. Каштру должен был бы сказать: "Не получается у меня". Он провалился с "Шахтером", потому что послушал Жозе Боту, который привез ему футболистов, которых он должен был ставить в состав. Мудрик не хуже, но этих купили за деньги. За них могут голову отсечь, а свой – это неважно.

Нужен тренер уровня Маркевича, который приедет и скажет: "Ребята, не надо рассказывать. Я сам разберусь. Мне все равно, кто сколько зарабатывает и за кого сколько заплатили. В его работу никто никогда не влезет", – сказал Цыганык.

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В статье: Мирон Маркевич Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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FCZK-1922 (Кировоград)
20.04.2021 в 08:33
не пойму, зачем кротам все эти итальянцы с Маркевичами, есть же дуэт величайших гуру тренерского цеха, один украинский футбол с колен подымал в 90е, а второй вообще тактический талант коего еще мир не видел, вот и назначьте атмарозова и срачова.
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0
0
Гаринча (Киев)
20.04.2021 в 08:29
Легендарный Мирон?)) А что он выиграл?
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+1
-1
football_soccer (Украина)
20.04.2021 в 08:26
Палкин, Срна слишком гнилые и от них исходит слишком много интриг.Маркевичу там и работать нормально не дадут и репутацию портят постоянными провокационными речами палкина/срны и сюжетами шестёрок с каналов футболов
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
20.04.2021 в 08:18
Мирона не будет в ШД а вот Григорчука можно попробывать и надо убирать Палкина Срну
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-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.04.2021 в 08:14
По первому тезису - согласен. По 2му - ну так поэтому его туда и не поставят.
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