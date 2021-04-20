Неожиданная Десна, проблема Зари, оживающий Олимпик. Эксперты о 22-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги 22-го тура чемпионата Украины, в котором фактически определилась судьба чемпионства, но при этом обострилась борьба за бронзу и выживание.

"Львов" - "Александрия" 3:1

Сергей Шебек: В таких матчах на первый план выходит мотивация, характер и желание победить. Все эти качества были видны только у одной команды – "Львов". А вот "Александрия" предстала коллективом, которому уже ничего не надо. А ведь играть еще четыре матча! Два тура назад против "Динамо" мы видели боеспособную и неуступчивую команду, несмотря на поражение заслужившую похвалы.

Ради Кубка Владимир Шаран пошел не перестановки в составе, предоставив ближайшему резерву проявить себя. Но как показали события, ни резерва, ни ресурса за счет чего можно усилить игру у тренера нет. Александрийцы забили первыми за счет хорошей фланговой атаки. Эта осмысленная атака так и осталась единственным ярким эпизодом в их пассивной игре.

"Львов" начал поединок активно, проведя 15-минутный отрезок с акцентом на атаку. Затем игра выровнялась, проходила без моментов, но хозяева пропустили, правда, вскоре были вознаграждены удачей. Именно второй гол, когда вратарь сам себе забросил мяч в ворота, это и есть удача. Во втором тайме львовяне ведя уже в счете, правильно использовали тактику игры от обороны в контратаках. Они не создали ничего серьезного, но один хороший контрвыпад закончился третьим голом. После этого нужно было без проблем довести матч до логического завершения, с чем они и справились. "Львов" свои рациональные атаки, коих было не много, конвертировали в забитые мячи, чем и заслужили победу.

"Минай" - "Десна" 3:1

Сергей Шебек: Хороший матч "Миная", в котором ему и удача сопутствовала. Закарпатцы правильно выбрали тактику: сначала наладить все четко в обороне, а затем думать об атаке. "Десна" была очень инертной, развивала атаки очень медленно и беззубо, чем упростила задачу для хозяев. Черниговцы и впереди ничего не наладили, и сзади сыграли просто безобразно.

Первая же атака "Миная" через фланг с прострелом, завершилась неуклюжими действиями защитника Тамма, что привело к пенальти. Затем через 16 минут все повторилось. Вторая атака через фланг с прострелом и получите дубль от Нуриева. Больше "Минай ничего не создал, но и "Десна" была не похожа на себя. В этой ситуации главное для закарпатцев нужно было уйти на перерыв с разницей в два мяча, чтобы получить психологическое преимущество на вторую половину матча. И у хозяев это получилось.

В начале второго тайма, третий подход к владениям гостей завершился третьим голом. И опять большие вопросы к защите, когда группа игроков спокойно наблюдала и без сопротивления сопровождала индивидуальный проход Пиняшко, который и поставил красивым ударом в "девятку" точку в победе "Миная". И лишь после этого "Десна" начала играть активно, прибавила в движении, но было уже поздно. Сумели сократить счет, встрепенулись, но закарпатцы играли по счету, опять насытив оборону, и сумев довести матч до заслуженной и не случайной победы. Команда показала характер, игровую дисциплину, и это был залог их успеха. А "Десна" без двух ведущих игроков полузащиты Тотовицкого и Калитвинцева, которые ведут игру, оказалась бедной сиротой и утонула в беззубой игре на поле.

"Шахтер" - "Динамо" 0:1

Александр Севидов: Наверное, это самая скучная и не интересная игра за последнее время между командами. Если говорить о "Шахтере", то команда попросту стоит, почти не двигаясь на поле. Все делает медленно, монотонно без командных скоростей. За весь матч не создали ни одного голевого момента, приходится причислять к таким удар Соломона выше в начале. А самое неприятное, что у игроков сквозило безразличие к самой игре и борьбе на поле.

"Динамо" был на руку такой медленный темп, они, как и предполагалось, играли от насыщенной обороны, с переходом в контратаки. Чему научил Луческу команду, так это тактически грамотно обороняться, терпеть и ждать своего шанса. "Шахтер" первые 15 минут владел "медленным" преимуществом, которое с каждой минутой таяло и вскоре окончательно растворилось.

"Горняки" не пришли в себя вплоть до конца матча. Мы видим, что у команды огромные проблемы, не только на футбольном поле, но и внутри коллектива. У "Шахтера" сейчас нет лидера на поле. Есть неплохие футболисты, Тете, Соломон, но они не лидеры, не могут вести за собой команду, как это было с Тайсоном, Марлосом и Исмаили. Стратегически понять "Динамо" можно, их задача была не проиграть, и они от этого исходили. А вот "Шахтеру" нужно была только победа. Но, что они предложили? Ничего. Киевляне, также ничего за игру не создали, ни одного момента, но выжали в одной из атак пенальти.

Команды играли без азарта, ничего не показали, но динамовцам хватило мастерства, чтобы на полуспущенных шинах довести поединок до нужного им результата. Поэтому все закономерно. "Динамо" заслуженный чемпион, а "Шахтеру" нужна глубокая чистка и глобальная перестройка.

"Ворскла" - "Заря" 4:2

Александр Севидов: Быстрый гол всегда предопределяет стратегию матча, но сила проигрывающей команды определяется в том, сможет ли она после пропущенного мяча найти в себе ресурсы, чтобы переломить ход поединка в свою пользу. К сожалению, это не про "Зарю". Игра у них абсолютно не получилась, и можно считать ее провальной. Особенно сильно обнажились проблемы луганчан в центре обороны.

"Ворскла", забив гол, сразу же перешла на излюбленную свою игру на контратаках. К тому же игроки "Зари" допускали грубейшие ошибки, теряя мяч, а иногда попросту дарили его сопернику, после чего им забивали голы. Помимо четырех мячей, гости могли пропустить и больше. "Ворскла", проведя отличный первый тайм, сумела без проблем довести матч до победы.

"Заря" стремится опять быть участником Лиги Европы, но то, что мы увидели в Полтаве, разочаровывает - подопечные Скрипника не имеют право так играть. Также видна большая проблема скамейки запасных. Если ее нет, то какой смысл выходить в еврокубки. Такая же проблема с запасом и у "Ворсклы". К сожалению, не только у них, но и в большинстве команд элиты. Нет равноценных замен и команды сражу же тускнеют, проигрывая важные матчи.

"Ингулец" - "Рух" 0:0

Александр Севидов: В начале матча "Рух" показал более активную и продуктивную игру, заработал пенальти, правда, не забил, чем создал для себя в дальнейшем некий психологический дискомфорт. Лучше, когда в таких случаях забиваешь, в дальнейшем можешь играть с позиции силы, заставляя нервничать и спешить соперника. Они открываются и у тебя появляются шансы на развитие успеха. Но это так, философские рассуждения. Раз не забили, значит, облегчили хозяевам задачу на ничью.

Счет соответствует статусу игры, хотя "Рух" был ближе к победе. В игре команд было много брака, ненужных передач в борьбу, наблюдалась суета на фоне нехватки мастерства. Соперники строят и применяют разный стиль: "Рух" - это контроль мяч, "Ингулец" действует на контратаках. Для них это нормальный футбол, приносящий результат. В данном случае для петровцев 0:0 как приобретение, для львовян потеря.

"Мариуполь" - "Олимпик" 1:1

Сергей Шебек: Азовцы играли до забитого мяча, а это всего пять минут, после чего команду словно подменили. Начали проигрывать борьбу, территорию, отдали инициативу, и лишь в конце тайма создали голевой момент, но Мишнев с выгодной позиции головой пробил выше. А что делали остальные 40 минут? Правда, нужно отметить отличную комбинацию, когда мариупольцы забили гол. Пошел отличный разрезающий пас, который отсек всю оборону, Топалов удачно на скорости открылся за спинами защитников, прострелил в одно касание, и Кулакову нужно было только не промахнуться. Все получилось здорово.

Но затем "олимпийцы" взяли мяч под контроль, переигрывали хозяев, и создали два моменты забить. Особенно отличный момент имел Таллес, но плохо распорядился мячом, пробив с 12 метров по центру в руки вратарю. Это был голевой момент.

Второй тайм не изменил диспропорцию сил. "Олимпик" все так же нагнетал, имел преимущество, как и в первом тайме, создал два голевых момента, но опять подвела реализация. Как видим, команда потихоньку налаживает игру, знает, как атаковать и что нужно делать. Появилась осмысленность в действиях группы атаки. Еще бы улучшит реализацию, и очков было бы больше.

В целом, игра ничейная. "Олимпик" заслужил этот результат, который выглядит для них как глоток свежего воздуха после восьми поражений. Но учитывая, как складывались события, "Мариуполь" должен быть больше доволен таким исходом.

"Колос" - "Днепр-1" 1:1

Александр Севидов: Абсолютна равная игра с равными возможностями. "Колос" имел большую мотивацию, нужна была победа, чтобы продолжать бороться за место в Лиге Европы. В свою очередь у "Днепра-1" хороший подбор футболистов, и на следующий сезон команда будет ставить задачу попадания в еврокубки. В начале первого тайма днепряне были более активными, преимущественно контролировали мяч, но где-то к 20-й минуте "Колос" выровнял ситуацию, перевел игру ближе к владениям соперника, вследствие чего сумел первыми открыть счет. В ответ на это гости опять прибавили, восстановили равновесие в счете, уйдя на перерыв в спокойном состоянии.

Второй тайм не изменил расклад сил на поле. Обе команды хотели победить, показали содержательный и хороший футбол, и делали это все на скоростных атаках. В течение игры создали достаточно моментов, может не стопроцентных, но острых и перспективных.

Получилась интересная и живая игра. Ничейный результат закономерен. Обе команды заслужили победу, но также ни одна из них не заслуживала поражения. Нужно отметить, что "Днепр-1" играл без Довбыка, поменял тактику, играя в более комбинационный футбол вместо силового, длинными передачами верхом вперед с последующей борьбой нападающего. Выходили из обороны за счет короткого и среднего паса, новизна в игре была заметна.