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Шевчук про Тайсона: То, что отпустили его сейчас, тоже правильно. Нужно каждую копейку считать
Экс-игрок "Шахтера" считает уход бразильца правильным решением
Фото: ФК Олимпик Донецк
Бывший игрок "Шахтера", а ныне эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал уход бразильца Тайсона из донецкого клуба.
"Это правильное решение. Осталось два месяца до завершения контракта, пускай идет дальше. Нужно было отпускать его год назад. Наверное, от "Ромы" было предложение, насколько я знаю. То, что отпустили сейчас, тоже правильно. Нужно каждую копейку считать", - считает Шевчук.
Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.
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