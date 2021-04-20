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Комитет арбитров УАФ: Монзуль справедливо назначила пенальти в ворота Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

У комитета нет претензий к судейству

Комитет арбитров УАФ: Монзуль справедливо назначила пенальти в ворота Шахтера

Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько

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Комитет арбитров УАФ объяснил, почему Екатерина Монзуль назначила пенальти в матче 22-го тура "Шахтер" - "Динамо" (0:1).

33 минута. При ведении единоборства за мяч между Маркосом Антонио и Александром Андриевским у границ штрафной ФК "Шахтер" состоялось игровое столкновение и падение игрока, который атаковал. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК "Шахтер", считая, что нарушение было совершено именно игроком защиты.

В этом игровом эпизоде ​​Андриевский, контролируя мяч, совершил вход в штрафную, а Маркос, пытаясь выбить мяч ногой, действовал опрометчиво и допустил неправомерного физического контакта с оппонентом (практически на линии штрафной). Позиция арбитра была достаточно удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять правильное решение", — написано в разъяснении.


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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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