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Комитет арбитров УАФ: Монзуль справедливо назначила пенальти в ворота Шахтера
У комитета нет претензий к судейству
Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько
Комитет арбитров УАФ объяснил, почему Екатерина Монзуль назначила пенальти в матче 22-го тура "Шахтер" - "Динамо" (0:1).
33 минута. При ведении единоборства за мяч между Маркосом Антонио и Александром Андриевским у границ штрафной ФК "Шахтер" состоялось игровое столкновение и падение игрока, который атаковал. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК "Шахтер", считая, что нарушение было совершено именно игроком защиты.
В этом игровом эпизоде Андриевский, контролируя мяч, совершил вход в штрафную, а Маркос, пытаясь выбить мяч ногой, действовал опрометчиво и допустил неправомерного физического контакта с оппонентом (практически на линии штрафной). Позиция арбитра была достаточно удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять правильное решение", — написано в разъяснении.
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