Великолепная семерка. Уход Тайсона освободил культовый игровой номер в Шахтере

Разговоры о том, что Тайсон – "отрезанный ломоть" для "Шахтера", велись давно. А недавние события, повлекшие перевод в дубль, сделали его уход из команды делом времени. И вот в минувшую пятницу было официально объявлено, что "горняки" расторгли контракт с игроком и предоставили ему статус свободного агента. С отъездом скандального экс-капитана "оранжево-черных" у дончан освободился седьмой игровой номер, который в последнее время считается культовым в мировом футболе. Во многих командах его носит, как правило, лучший игрок, и за право обладать им порой разгораются нешуточные свары. А потому, вне всякого сомнения, уже нынешним летом "горняцкая" футболка с №7 обретет своего нового владельца. А мы, порывшись в архивах, решили вспомнить ее прежних хозяев, среди которых обнаружилось немало знаковых персонажей.

7-ка Шахтера - Геннадий Орбу / фото из архива

Номера на футболках игроков в СССР ввели в мае 1946 года. И первым обладателем № 7 в "Стахановце" (в июле того же года переименованном в "Шахтер") стал левый крайний нападающий Петр Буянов. Следующий сезон под седьмым номером отыграл Ханон Динер, а с начала 1948-го "семерка" надолго перешла к Дмитрию Иванову. По завершении сезона-1951, принесшего "горнякам" первые медали союзного первенства, он решил повесить бутсы на гвоздь, сдав свой пост на левом фланге атаки, а с ним и футболку с цифрой "7" Ивану Бобошко. Как оказалось, тоже надолго. На протяжении всех 1950-х годов реактивный "краек" "Шахтера" был любимцем донецкой публики. Каждый раз, когда он, обманув опекуна, стремительно убегал по бровке, чтобы затем остро прострелить или навесить в центр, трибуны взрывались бурей восторга. Народ ходил "на Бабошко", как позже ходил на Лобановского, Старухина и Грачева. В сезоне 1954 года Иван Павлович даже удостоился вызова в расположение главной сборной страны (невиданный случай для игрока класса "Б"!) на товарищескую игру со шведами. В случае же травм или других непредвиденных ситуаций Бобошко всегда готов был подменить другой знаменитый форвард "Шахтера" той поры Валентин Сапронов – единственный футболист "оранжево-черных" советского периода, носивший звание Заслуженного мастера спорта.

В 1961-м году на левом фланге атаки "горняков" наступила эра Анатолия Родина. Юркий скоростной "краек" дончан, вместе с партнерами трижды пробивавшийся в финал Кубка СССР и дважды поднимавший над головой хрустальный трофей, отыграл с "семеркой" на спине более 100 матчей. Эпизодически его замещал молодой Виталий Хмельницкий – будущая звезда киевского "Динамо" и сборной СССР.

Сезон-1966 в оранжево-черной футболке с №7 очень ярко отыграл литовец Антанас Станкявичус, а два последующих – Олег Базилевич. Непревзойденный мастер игры головой именно в столице Донбасса заканчивал свою игровую карьеру, а спустя несколько лет здесь же добился и первых тренерских успехов.

7-ка Шахтера - Олег Базилевич / фото из архива

Начиная с 1969 года "семерку" в течение трех сезонов носил Анатолий Коньков, а затем столько же №7 принадлежал Александру Васину. В "серебряном" для "горняков" чемпионате-1975 с цифрой "7" на спине на поле попеременно выходили Юрий Ванкевич и Юрий Дудинский. А в следующем сезоне вопрос по седьмому номеру в "Шахтере" был снят на много лет – его прочно застолбил за собой Владимир Роговский, в том же году навеки вписавший свое имя в историю команды как автор первого еврокубкового гола "оранжево-черных". Внес он свой немалый вклад и в завоевание дончанами вице-чемпионства СССР в 1979-м, и в победу в Кубке страны в 1980-м. "Эпоха Роговского" закончилась летом 1982 года, когда футболист был отчислен из команды с традиционной для того времени формулировкой "за нарушение спортивного режима". А освободившаяся "семерка" перешла к Сергею Ященко, который впоследствии провел под этим номером 13 (!) сезонов, сыграв за это время 445 матчей и забив 41 гол. Ященко – автор победного мяча "Шахтера" в финале кубка СССР-1983 и первый капитан "горняков", поднявший над головой Кубок Украины в 1995-м.

7-ка Шахтера - Сергей Ященко / фото из архива

Во второй половине 1990-х седьмой номер "оранжево-черных" был закреплен за Геннадием Орбу. Автор 200-го мяча "Шахтера" в чемпионатах Украины и кумир донецких мальчишек той поры отыграл под ним четыре сезона. Играл бы и дальше, но летом 2000-го, публично поскандалив с главным тренером Виктором Прокопенко, был выставлен на трансфер. А новым владельцем "семерки" стал румын Мариан Алиуцэ – первый легионер в истории "оранжево-черных". Он быстро стал одним из лидеров команды, взвалив на себя нелегкие функции диспетчера. Но по окончании триумфального для "горняков" сезона 2001/2002, Мариан по семейным обстоятельствам был вынужден вернуться на родину.

После его отъезда "семерка" поменяла двух хозяев (в 2003-м с ней играл серб Милан Йованович, а в 2004-м – бразилец с турецким паспортом Жоао Батиста), прежде, чем попала в надежные руки. В июле 2005-го в оранжево-черной футболке с номером "7" впервые сыграл универсальный бразильский полузащитник Фернандиньо. За 8 лет победитель молодежного ЧМ-2003 провел в ней в составе "горняков" без малого 290 игр, в которых забил 53 гола. За это время Ферна стал ключевой фигурой в игровых схемах Мирчи Луческу, вице-капитаном дончан и одним из любимцев оранжево-черной торсиды.

7-ка Шахтера - Фернандиньо

Когда летом 2013 года Фернандиньо на 40 млн. евро перешел в "Манчестер Сити", "семерка" перешла к его земляку, новичку "горняков" Веллингтону Нему. За этого молодого вингера дончане заплатили "Флуминенсе" 9 млн. Но футболист так и не оправдал выданных ему авансов и за годы, проведенные в "Шахтере", смог обзавестись лишь статусом бессменного резервиста и завсегдатаем клубного лазарета. С лета 2016 года он начал колесить по арендам в родной Бразилии, а его игровой номер достался Евгению Селезневу, в очередной раз вернувшемуся под оранжево-черные знамена. "Горняки" заключили с форвардом 2-летний контракт, но Царь, отыграв лишь половину сезона, покинул команду, подписав соглашение с турецким "Карабюкспором".

С тех самых пор "семерка" и находилась в собственности Тайсона, пока накануне в очередной раз не оказалась вакантной.