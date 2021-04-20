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Львов - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Минай", украинская Премьер-лига, 21 апреля 2021

Львов - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Наконец-то. Спустя почти восемь месяцев "Львов" и "Минай" нашли время в своем плотном графике, дабы провести матч первого тура УПЛ. Для тех, кто успел подзабыть, напомним - обе команды должны были сыграть еще в августе, но из-за вспышки коронавируса внутри "сине-золотых", игру решили перенести. Как мы видим сейчас, на середину апреля.

Сразу назвать фаворита игры достаточно непросто, ведь обе команды в прошлом туре сумели удивить. "Львов" без особых проблем разобрался с наполовину резервным составом "Александрии", а "Минай" шокировал всю Украину, победив "Десну". Теперь два недавних победителя сыграют в очном матче. На кону непросто три очка. На кону - отличный шанс оторваться от последнего места, сделав весомую заявку на сохранения места в элите.

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Смотрите перенесенный матч первого тура УПЛ в среду, 21-го апреля, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Львов" - "Минай" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Минай" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Львов ФК Минай
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