Попов: Луческу - тренер с огромным опытом. Он привил нам уверенность в себе, в своих силах

Защитник "Динамо" Денис Попов поделился своими ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины с "Агробизнесом".

- Наша субботняя победа над "Шахтером" была для болельщиков, для руководства клуба и всей команды. Обыграть принципиального соперника было очень важно, это принесло вдвое больше позитивных эмоций.

- С чем связано такое хорошее настроение на тренировке? Все шутят, улыбаются…

- Настроение было хорошим всегда. Сейчас немного выдохнули, поскольку матч с "Шахтером" был эмоционально и физически энергозатратным. Но у нас остались незаконченными два дела, нужно их довести до конца, а потом уже отдыхать.

- Не будет ли недооценки соперника в матче с "Агробизнесом"?

- Думаю, нет, все профессионалы, да и с Мирчей Луческу невозможно расслабиться – он и сегодня нам говорил, что даже мысли не должно быть об этом.

- Луческу был признан тренером месяца в Марте, на ваш взгляд, он действительно сильнейший специалист в Украине?

- Думаю, да. Это человек с огромным опытом, он многое прошел в футболе, поставил нам игру. Из тех тренеров, с которыми я работал, он один из самых сильных. В первую очередь, он привил нам уверенность в себе, в своих силах. У нас молодая команда, с тем же "Шахтером" играло всего два иностранца. А остальные свои воспитанники. И мы поверили в то, что многое можем", — сказал Попов.

Напомним, что матч 1/2 финала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" состоится в среду, 21 апреля на стадионе в Тернополе. Начало игры - в 16:00.