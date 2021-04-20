Леоненко: Работу Бессмертного во Львове видно

Бывший форвард сборной Украины, а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу "Львова" над "Александрией" (3:1) в 22-м туре УПЛ.

"Не могу понять Шарана. У тебя половина команды не играет. А представьте, если еще и на Кубок "Заре" проиграют.

Бессмертный взял очки и с "Шахтером", и здесь. Его работу видно", — сказал Леоненко.