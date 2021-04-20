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Леоненко: Работу Бессмертного во Львове видно

Премьер-лига
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Эксперт каналов "Футбол" - о победе львовского клуба над "Александрией"

Леоненко: Работу Бессмертного во Львове видно

Фото: sc-chayka

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины, а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу "Львова" над "Александрией" (3:1) в 22-м туре УПЛ.

"Не могу понять Шарана. У тебя половина команды не играет. А представьте, если еще и на Кубок "Заре" проиграют.

Бессмертный взял очки и с "Шахтером", и здесь. Его работу видно", — сказал Леоненко.

Напомним, что матч полуфинала Кубка Украины "Александрия" - "Заря" состоится в среду, 21 апреля. Начало - в 18:30.

Добавим, что в турнирной таблице после 22-х туров "Львов" находится на 11-м месте, набрав 18 зачетных пунктов. "Александрия" занимает 7-ю позицию, в активе клуба 26 баллов.

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В статье: Виктор Леоненко ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
ТК Футбол

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