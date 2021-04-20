На базе Динамо идет реконструкция полей - ВИДЕО

По совместной инициативе главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу и президента киевлян Игоря Суркиса, на учебно-тренировочной базе клуба ведется масштабная реконструкция полей.

Смена старого газона - на покрытие последнего поколения - только начало нового пути. Сейчас на клубной базе работают с двумя полями - первым и шестым. Будет положен новый газон по технологии XtraGrass. Это качественная технология так называемых "гибридных газонов", то есть сочетание природной травы и синтетических волокон.

Отметим, что реконструкция газона также пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.