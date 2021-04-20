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На базе Динамо идет реконструкция полей - ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

По технологии XtraGrass

На базе Динамо идет реконструкция полей - ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

По совместной инициативе главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу и президента киевлян Игоря Суркиса, на учебно-тренировочной базе клуба ведется масштабная реконструкция полей.

Смена старого газона - на покрытие последнего поколения - только начало нового пути. Сейчас на клубной базе работают с двумя полями - первым и шестым. Будет положен новый газон по технологии XtraGrass. Это качественная технология так называемых "гибридных газонов", то есть сочетание природной травы и синтетических волокон.

Отметим, что реконструкция газона также пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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