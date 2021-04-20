Анатолий Нуриев: Просить футболку у Криштиану Роналду не хотелось

Помимо украинского Классико "Шахтер" - "Динамо" и поединка в Полтаве, где встречались конкуренты в борьбе за одно из призовых мест – полтавская "Ворскла" и луганская "Заря", в минувший уик-энд был еще один матч, который привлекал к себе внимание. Речь идет о соперничестве двух команд, решающих разные задачи - "Миная" с черниговской "Десной". Закарпатцы во что бы то ни стало пытаются сохранить место в Премьер-лиге, а черниговцы борются за один из комплектов медалей. "Минай" в этом поединке сделал все, чтобы добиться желаемого результата и уйти с последнего места в турнирной таблице. Весомую лепту в победу со счетом 3:1 внес нападающий Анатолий Нуриев, отметившийся двумя забитыми мячами.

ТРУДОВЫЕ ПЕНАЛЬТИ

- С очередным дублем в Премьер-лиге вас, Анатолий!

- Мячи всегда приятно забивать. Рад, что мне это удалось сделать, чем помог команде добиться положительного результата. Для меня это самое главное.

- Это уже третий по счету ваш дубль в Премьер-лиге. Похоже, забивать по два мяча в ворота команд элиты становится делом привычным?

- Сейчас вспомню, кому я забил… "Десне", "Олимпику" и "Днепру-1". Не могу сказать, что это дело привычное, но не скрою: приятно, что так получается. Насколько помню, в этих трех матчах было четыре пенальти.

- Все свои голы помните?

- Вы имеете ввиду в нынешнем сезоне или вообще? Если вообще, то с незначительной погрешностью "плюс – минус". Красивых голов я не забиваю, поэтому в целом помню.

- Стало быть, в основе - трудовые голы?

- Ага. Трудовые пенальти (улыбается).

- На другом уровне три мяча в одном матче забивать удавалось?

- Точно уже не помню. Вроде на любительском уровне два хет-трика было. Когда выступал за ФК "Середнє", игравший в первенстве Закарпатской области.

- Большую часть из своих 10 голов – шесть - вы записали на свой счет в осенней части чемпионата. Этот период по части результативности для вас является более благоприятным?

- Впереди у нас еще пять матчей, надо будет посмотреть. Когда будет конец чемпионата, тогда и скажу. Буду рад, если свой личный осенний показатель сумею перекрыть.

КОГДА ГОРОСКОП НЕ ОШИБАЕТСЯ

- Вы в гороскопы верите?

- Не сильно. Я их не читаю, поэтому никакой информации оттуда не черпаю. Если что-то услышу – это дело другое. А так никакого внимания на гороскопы специально не обращаю.

- Кстати, в гороскопе для родившихся под знаком Зодиака – Тельцов на день матча с "Десной" был такой прогноз: "Инициатива, проявленная в этот день, не только не окажется наказуемой, но и будет по достоинству оценена руководством – как с моральной, так и с материальной точки зрения".

- В принципе, все правильно написано (улыбается). Все совпало: "Минай" победил – и премиальные всей командой заработали. Это и есть прогнозируемые в гороскопе деньги от руководства. А вот каких-либо бонусов за голы в индивидуальном порядке у нас не существует.

- Некоторые руководители клубов стимулируют бомбардиров специальными премиями или же дорогими подарками. Известны случаи, когда по итогам сезона лучшие снайперы награждались автомобилями, а украинскому форварду "Милана" Андрею Шевченко даже была обещана шикарная яхта клубного владельца Сильвио Берлускони. Вам за высокий показатель в споре голеадоров что-то обещано?

- Честно говоря, нет. Но было бы неплохо машину получить. Хе-хе… Или хотя бы новый телефон. Впрочем, даже почетную грамоту было бы неплохо получить (улыбается).

- Кого считаете главным конкурентом в споре бомбардиров?

- Главный конкурент сейчас – лидер по количеству голов Кулач (у него 13 мячей – Прим. В.К.). Точнее, наверное, было бы сказать, что таковым для него являюсь я. Еще Цыганков. Вот только жаль, что он травмирован. Я считаю, что этот игрок тоже может много забить, так как в матчах с участием "Динамо" нередко назначаются пенальти. А Цыганков как раз штатный пенальтист киевской команды. Среди конкурентов назвал бы и Гладкого - он сейчас в хорошей форме, уверенно выступая в составе "Зари". То же самое могу сказать и о черниговце Тотовицком – тоже сильнейший футболист. Он также набрал сейчас хорошую форму. Как вы видите, "Десна" без Тотовицкого – совсем не та "Десна", что с ним. Что касается Шахаба, то он, как я понял, пока не может освоиться, ведь в "Заре" нужно выигрывать конкуренцию на своей позиции.

УДОБНЫЙ СОПЕРНИК ДЛЯ "МИНАЯ"

- В послематчевом комментарии наставник "Десны" Александр Рябоконь сказал, что соперник показал более качественный футбол, особенно в штрафной площадке. Слабинку в игре соперника изучили во время теоретической подготовки к матчу или же нащупали в ходе поединка?

Первую игру с черниговцами мы тоже сыграли здорово. Мне кажется, "Десна" для нас достаточно удобный соперник. Второй матч с ней интересно играть – эта команда не закрывается, играют в атакующий футбол, что в свою очередь позволяет и нам действовать в таком же ключе. А то, что в субботнем поединке мы все свои моменты использовали – да, так оно и есть. Та же "Десна", как и "Шахтер", это те команды, которые играют в футбол сами и дают играть другим. С ними всегда приятно соперничать.

- На чем больше всего акцентировал внимание ваш наставник Николай Цымбал до игры?

Мы так уж пристально на соперника не смотрели, так как знали, что сильные стороны "Десны" - это "стандарты". Черниговцы делают акцент на штрафные, угловые и подачи с флангов. При подготовке к матчу мы больше думали о наших действиях: что можно противопоставить "Десне" и как забивать. Ведь исходя из турнирного положения, нам уже деваться некуда, нужно добиваться результата.

- Как считаете, два забитых вами в первом тайме мяча выбили соперника из колеи?

- Думаю, что гости точно не ожидали, что будут после первого тайма проигрывать. Наверняка их это немного поразило. Ну а третий гол, мне кажется, черниговцев уже добил. Они хоть и атаковали, но не слишком верили в то, что смогут увезти из Ужгорода хотя бы одно очко.

АНГЛИЙСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ В МИНАЕ

- В "Минае" сейчас как никогда много легионеров из разных стран. Языковой барьер в общении им не мешает?

- Чуть-чуть мешает. Иногда сложно что-то объяснить. Для этого у нас в клубе есть переводчик, который переводит по-английски для замбийца Шемми и южноафриканца Малепе. А недавно к нам в "Минай" приехал малиец Багайоко – так он вообще только по-французски разговаривает.

- А вы каким иностранным языком владеете?

- Немного знаком с английским. Немного понимаю, о чем говорят, но самому разговаривать сложно. Так что стараюсь "инглиш" учить.

- Какие-то курьезы с иностранными легионерами "Миная" часто случаются?

- Нет, ничего такого не наблюдалось. Иностранцы у нас достаточно спокойные (улыбается).

- На финише сезона "Минаю" осталось сыграть три матча на выезде – пропущенный со "Львовом", "Днепром-1" и "Зарей" и два дома – с "Шахтером" и "Ворсклой". Судя по календарю и турнирной таблице, борьба предстоит нешуточная…

- Ну, конечно! Игры нас ждут очень тяжелые. Считаю, что самая важная будет следующая – со "Львовом". Она будет многое решать. Что ж, постараемся в среду отдать ей все силы.

ХОРОШИЙ ШАНС ДЛЯ КАРЬЕРЫ

- Недавно вы дебютировали за сборную Азербайджана. Расскажите, каким образом в ней оказались.

Мой дедушка был азербайджанцем. Бакинцем. И фамилия у меня азербайджанская. Вот на этом основании я в национальной сборной этой страны и оказался. Ее представители меня где-то заметили, потом мы пообщались. Когда получил приглашение в сборную Азербайджана, то мне стало очень интересно и я принял его. Посчитал, что это хороший шанс во многих отношениях.

- Ваш дебют пришелся на отборочный матч чемпионата мира-2022 с Португалией. Чем он запомнился?

- Наверное, нереализованными моментами, которые у меня были. Во время матча особых эмоций не было, зато потом, спустя какое-то время, их было много. Когда вернулся, то пришло осознание, что играл против таких сильнейших футболистов, как Криштиану Роналду, Бруну Фернандеша и Жоау Канселу. Было очень приятно от этой мысли. Мне понравилось.

- Наверное, после матча с Португалией многие вас спрашивали о соперничестве с Криштиану Роналду. Что отвечали?

- Вы правы, в основном все спрашивали: "Как Роналду?". Я отвечал: "Красивый" (смеется). Ну а что я мог еще ответить? Человек за карьеру в разных турнирах забил около 1200 мячей – сильнейший игрок, конечно.

ЛЮБИМЫЙ ИГРОК ИЗ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ

- Желания поменяться футболками со звездным португальцем не было?

- Он в этом матче не забил, к тому же, был не в лучшем расположении духа. Разумеется, подходить к человеку в такой момент не хотелось. Я подошел к Бруну Фернандешу, который на данный момент является моим любимым игроком и выступает за мою любимую команду – "Манчестер Юнайтед". Попросил у него футболку, но оказалось, что он ранее уже пообещал ее одному из наших тренеров, с которым когда-то играл.

- Ну а Фернандеш вашу футболку попросил?

- Ну, конечно (смеется). Говорит: "Очень нужна мне твоя футболка. Я тебе не дал, так хоть ты мне свою дай".

- А если серьезно, то хоть автограф или совместное фото с ним были?

Да нет. Первый матч, тем более, негативный результат… Все это нужно понимать. Вот если бы сыграли хотя бы вничью, то можно было бы подойти с этим предложением. А так… После поражения не было особого настроения. И не важно, проиграл ты всего 0:1 или 0:5 – поражение есть поражение.

СЫГРАТЬ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

- В "Минае" на спине вашей футболки написано "Нура". Чем объясняется идея нанести не фамилию, а прозвище?

- Меня так называл отец. Мне понравилось и запомнилось, вот и решил на футболке так написать. Когда был в каменской "Стали", то на спине была надпись "Нуриев", хотя уже тогда хотел написать "Нура". Но был еще неуверенным, поэтому не стал. Ну а когда перешел в "Минай", то почувствовал себя уверенней. Попросил написать "Нура" - и разрешили.

- С кем дружите в "Минае"?

- Чтобы сказать о закадычности, то такого нет. Стараюсь со всеми поддерживать хорошие отношения. С Пыняшко, Сакивом, Матичем, Поповичем, Кожановым, Милевским, Ткачуком. Со многими нормально общаюсь. У нас достаточно дружный коллектив, и такого, чтобы кто-то с кем-то не разговаривал или враждовал, в "Минае" нет.

- Где ваш дом?

- В Мукачево. Там я живу с детства.

- Какие футбольные мечты Анатолия Нуриева?

- (Без раздумий). Развиваться, прогрессировать. Хочется почувствовать более высокий уровень футбола, сыграть в Лиге чемпионов.