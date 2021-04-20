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Эксперт ТК Футбол: Монзуль ошибалась в обе стороны и принимала неверные решения

Премьер-лига
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Возвращаясь к судейству в украинском классико

Эксперт ТК Футбол: Монзуль ошибалась в обе стороны и принимала неверные решения

СК Днепр-1

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В субботу "Шахтер" в матче 22-го тура проиграл "Динамо" (0:1), фактически лишившись последних шансов на чемпионство. Эксперт ТК "Футбол" Михаил Метревели высказал свое мнение об игре команд и судействе Екатерины Монзуль.

"Шахтер" вторую часть сезона отыграл на качелях - от качественных матчей в еврокубках до провальных со "Львовом". В ключевой, проигранной игре с "Динамо", было видно, что "Шахтер" идет в атаку, но опасается за оборону. В финальной трети атаки не хватает каких-то наигранных комбинаций. Раньше кто вскрывал зоны? Слева – Исмаили, в середине – Алан Патрик. Сейчас все получают мяч в ноги, в пространство никто не атакует.

Эпизод с пенальти сказался на решении Каштру заменить Маркоса Антонио в перерыве. Маркос не смог заменить достойно и равнозначно Алана Патрика. Вот это была большая потеря для "Шахтера", некому было связывать игру в атаке. Переход из обороны в атаку был нарушен.

Мне показалось, что Монзуль немножко ошибалась в обе стороны и принимала неверные решения. Нельзя сказать, что этот матч был безупречным в ее исполнении. Но я понимаю, почему на такие матчи выбор падает именно на такую бригаду арбитров. Потому что к ним меньше всего вопросов по каким-то закулисным историям, нет даже никаких слухов", - сказал Метревели.

Напомним, что за четыре тура до конца первенства "Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Михаил Метревели Екатерина Монзуль
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Источник:
ТК Футбол

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