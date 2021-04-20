Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт ТК Футбол: Монзуль ошибалась в обе стороны и принимала неверные решения
Возвращаясь к судейству в украинском классико
СК Днепр-1
В субботу "
"Шахтер" вторую часть сезона отыграл на качелях - от качественных матчей в еврокубках до провальных со "Львовом". В ключевой, проигранной игре с "Динамо", было видно, что "Шахтер" идет в атаку, но опасается за оборону. В финальной трети атаки не хватает каких-то наигранных комбинаций. Раньше кто вскрывал зоны? Слева – Исмаили, в середине – Алан Патрик. Сейчас все получают мяч в ноги, в пространство никто не атакует.
Эпизод с пенальти сказался на решении Каштру заменить Маркоса Антонио в перерыве. Маркос не смог заменить достойно и равнозначно Алана Патрика. Вот это была большая потеря для "Шахтера", некому было связывать игру в атаке. Переход из обороны в атаку был нарушен.
Мне показалось, что Монзуль немножко ошибалась в обе стороны и принимала неверные решения. Нельзя сказать, что этот матч был безупречным в ее исполнении. Но я понимаю, почему на такие матчи выбор падает именно на такую бригаду арбитров. Потому что к ним меньше всего вопросов по каким-то закулисным историям, нет даже никаких слухов", - сказал Метревели.
Напомним, что за четыре тура до конца первенства "Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков.
Популярное сейчас
- Гвардиола без достижений. Роберто Де Дзерби способен принести Шахтеру все. Кроме побед
- Горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность Харькова
- Цыганык: Мирон Маркевич заслужил работать в Шахтере
- Кулач оставляет конкурентов позади. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО