Эксперт ТК Футбол: Монзуль ошибалась в обе стороны и принимала неверные решения

В субботу " Шахтер " в матче 22-го тура проиграл "Динамо" (0:1), фактически лишившись последних шансов на чемпионство. Эксперт ТК "Футбол" Михаил Метревели высказал свое мнение об игре команд и судействе Екатерины Монзуль.

"Шахтер" вторую часть сезона отыграл на качелях - от качественных матчей в еврокубках до провальных со "Львовом". В ключевой, проигранной игре с "Динамо", было видно, что "Шахтер" идет в атаку, но опасается за оборону. В финальной трети атаки не хватает каких-то наигранных комбинаций. Раньше кто вскрывал зоны? Слева – Исмаили, в середине – Алан Патрик. Сейчас все получают мяч в ноги, в пространство никто не атакует.

Эпизод с пенальти сказался на решении Каштру заменить Маркоса Антонио в перерыве. Маркос не смог заменить достойно и равнозначно Алана Патрика. Вот это была большая потеря для "Шахтера", некому было связывать игру в атаке. Переход из обороны в атаку был нарушен.

Мне показалось, что Монзуль немножко ошибалась в обе стороны и принимала неверные решения. Нельзя сказать, что этот матч был безупречным в ее исполнении. Но я понимаю, почему на такие матчи выбор падает именно на такую бригаду арбитров. Потому что к ним меньше всего вопросов по каким-то закулисным историям, нет даже никаких слухов", - сказал Метревели.