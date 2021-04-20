Сан-Паулу проиграл суд в CAS и должен заплатить Динамо 3 млн долларов за Че Че в течении 45 дней

Спортивный арбитражный суд принял решение по делу " Динамо " против "Сан Паулу" относительно трансфера полузащитника Че Че.

CAS поддержал позицию ФИФА в пользу "Динамо" как задолженности по упомянутому трансферу в размере 2,65 млн евро, так и штрафных санкций, которые составляют 400 тысяч евро.

Суд отклонил апелляцию "Сан-Паулу", в которой клуб просил утвердить новый график платежей и не применять штрафные санкции.

Таким образом, если "Сан-Паулу" не оплатит всю сумму задолженности в течение 45 дней, то на клуб будет наложен трансферный бан, как на международном, так и на национальном уровнях.

Напомним, что 28-летний Че Че перешел из "Динамо" в "Сан-Паулу" летом 2019 года за 5 миллионов евро.