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Сан-Паулу проиграл суд в CAS и должен заплатить Динамо 3 млн долларов за Че Че в течении 45 дней
Иначе бразильский клуб получит трансферный бан
Спортивный арбитражный суд принял решение по делу "
CAS поддержал позицию ФИФА в пользу "Динамо" как задолженности по упомянутому трансферу в размере 2,65 млн евро, так и штрафных санкций, которые составляют 400 тысяч евро.
Суд отклонил апелляцию "Сан-Паулу", в которой клуб просил утвердить новый график платежей и не применять штрафные санкции.
Таким образом, если "Сан-Паулу" не оплатит всю сумму задолженности в течение 45 дней, то на клуб будет наложен трансферный бан, как на международном, так и на национальном уровнях.
Напомним, что 28-летний Че Че перешел из "Динамо" в "Сан-Паулу" летом 2019 года за 5 миллионов евро.
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