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Матч Львов - Минай состоится со зрителями

Премьер-лига
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Львовский клуб организует бесплатный выезд своих болельщиков в Луцк

Матч Львов - Минай состоится со зрителями

pfclviv.com

Новина українською

В среду, 21 апреля, состоится перенесенный матч 1 тура УПЛ "Львов" – "Минай".

Поединок состоится в Луцке на стадионе "Авангард" и пройдет со зрителями.

Билеты доступны в онлайн-кассах на сайтах esport.in.ua и kontramarka.ua. Стоимость составляет 40 гривен.

Также львовский клуб организует выезд болельщиков в Луцк в день матча, при этом берет все расходы на себя, поэтому такой вояж получится для болельщиков львовян бесплатным.

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В статье: ФК Львов ФК Минай
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Источник:
ФК Львов

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