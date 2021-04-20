Матч Львов - Минай состоится со зрителями

В среду, 21 апреля, состоится перенесенный матч 1 тура УПЛ "Львов" – "Минай".

Поединок состоится в Луцке на стадионе "Авангард" и пройдет со зрителями.

Билеты доступны в онлайн-кассах на сайтах esport.in.ua и kontramarka.ua. Стоимость составляет 40 гривен.

Также львовский клуб организует выезд болельщиков в Луцк в день матча, при этом берет все расходы на себя, поэтому такой вояж получится для болельщиков львовян бесплатным.