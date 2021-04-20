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Матч Львов - Минай состоится со зрителями
Львовский клуб организует бесплатный выезд своих болельщиков в Луцк
pfclviv.com
В среду, 21 апреля, состоится перенесенный матч 1 тура
Поединок состоится в Луцке на стадионе "Авангард" и пройдет со зрителями.
Билеты доступны в онлайн-кассах на сайтах esport.in.ua и kontramarka.ua. Стоимость составляет 40 гривен.
Также львовский клуб организует выезд болельщиков в Луцк в день матча, при этом берет все расходы на себя, поэтому такой вояж получится для болельщиков львовян бесплатным.
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Источник:ФК Львов
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