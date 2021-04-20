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Бежит как Роналду. Хавбек Миная в матче УПЛ развил скорость 33,91 км/ч
Рустам Ахмедзаде бежит почти как Роналду
fcminaj.com
В недавнем матче 22-го тура УПЛ
В составе хозяев активностью отмечался хавбек Рустам Ахмедзаде, который, как утверждает пресс-служба "Миная", установил к тому же весьма своеобразный рекорд.
Во время одного из эпизодов Рустам развил скорость 33,91 километра в час.
Это один из лучших показателей УПЛ. Например, рекорд самого быстрого игрока "Шахтера" Додо составляет - 34,2 км в час.
Для сравнения лучший скоростной рекорд Криштиану Роналду ("Ювентус") в прошлом году - 34,6 км/ч, Обамейянга ("Арсенал") - 35,4, Эрлинга Холанда ("Боруссия" Д) и Килиана Мбапе (ПСЖ) - 36,04, а самого быстрого на сегодня футболиста планеты, канадца Альфонсо Дэвиса ("Бавария") - 36,5 км/ч.
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