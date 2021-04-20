Бежит как Роналду. Хавбек Миная в матче УПЛ развил скорость 33,91 км/ч

В недавнем матче 22-го тура УПЛ "Минай" на свое поле одолел "Десну" (3:1)

В составе хозяев активностью отмечался хавбек Рустам Ахмедзаде, который, как утверждает пресс-служба "Миная", установил к тому же весьма своеобразный рекорд.

Во время одного из эпизодов Рустам развил скорость 33,91 километра в час.

Это один из лучших показателей УПЛ. Например, рекорд самого быстрого игрока "Шахтера" Додо составляет - 34,2 км в час.

Для сравнения лучший скоростной рекорд Криштиану Роналду ("Ювентус") в прошлом году - 34,6 км/ч, Обамейянга ("Арсенал") - 35,4, Эрлинга Холанда ("Боруссия" Д) и Килиана Мбапе (ПСЖ) - 36,04, а самого быстрого на сегодня футболиста планеты, канадца Альфонсо Дэвиса ("Бавария") - 36,5 км/ч.