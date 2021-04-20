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Александрия после матча с Шахтером начнет реконструкцию газона на домашнем стадионе
Старому газону уже более 10 лет
fco.com.ua
Директор "
"После игры с "Шахтером" мы начинаем реконструкцию газона, покрытия.
Тот газон, что был, ему уже более 10 лет, он был сделан еще по старой технологии. Сейчас это будет новый качественный газон.
Если все будет хорошо – а все будет хорошо – уже в начале следующего чемпионата команда будет играть на новом качественном газоне", – сказал Китаев.
Отметим, что матч с "Шахтером" пройдет 25 апреля. После этого, согласно календарю, у "Александрии" будет еще одна домашняя игра - с "Колосом".
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