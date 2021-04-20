Александрия после матча с Шахтером начнет реконструкцию газона на домашнем стадионе

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев в эфире ТК "Футбол" сообщил, что на домашнем стадионе "горожан" "Ника" планируют сменить газон.

"После игры с "Шахтером" мы начинаем реконструкцию газона, покрытия.

Тот газон, что был, ему уже более 10 лет, он был сделан еще по старой технологии. Сейчас это будет новый качественный газон.

Если все будет хорошо – а все будет хорошо – уже в начале следующего чемпионата команда будет играть на новом качественном газоне", – сказал Китаев.