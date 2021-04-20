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Александрия после матча с Шахтером начнет реконструкцию газона на домашнем стадионе

Премьер-лига
(1 голосов)

Старому газону уже более 10 лет

Александрия после матча с Шахтером начнет реконструкцию газона на домашнем стадионе

fco.com.ua

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев в эфире ТК "Футбол" сообщил, что на домашнем стадионе "горожан" "Ника" планируют сменить газон.

"После игры с "Шахтером" мы начинаем реконструкцию газона, покрытия.

Тот газон, что был, ему уже более 10 лет, он был сделан еще по старой технологии. Сейчас это будет новый качественный газон.

Если все будет хорошо – а все будет хорошо – уже в начале следующего чемпионата команда будет играть на новом качественном газоне", – сказал Китаев.

Отметим, что матч с "Шахтером" пройдет 25 апреля. После этого, согласно календарю, у "Александрии" будет еще одна домашняя игра - с "Колосом".

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
ТК Футбол

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