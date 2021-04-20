  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: История последних месяцев Тайсона в Шахтере несуразная и нелогичная
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: История последних месяцев Тайсона в Шахтере несуразная и нелогичная

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек так и не сыграл свой 300-й матч за горняков

Денисов: История последних месяцев Тайсона в Шахтере несуразная и нелогичная

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал уход бразильца Тайсона из "Шахтера".

"Прологом к матчу "Шахтер" – "Динамо" стала история расставания "горняков" с Тайсоном. История Тайсона и его последних месяцев в "Шахтере" настолько несуразная и нелогичная, как и то количество матчей Тайсона за клуб.

Цифра 299 смотрелась, на мой взгляд, вне всякой логики накануне матча с "Динамо". "Ну и где ты сегодня?", – наверное, подумал каждый из болельщиков "Шахтера" о Тайсоне.

"Увы, до шкафа мы с ней не дотянули", - как говорил герой незабвенного "Служебного романа". Не хватило Тайсона на 300 матчей. Зачем был нужен этот конфликт Тайсону после 11 лет в Украине? Тоже вопрос без ответа. А затем мы видели и слезы, и "Простите меня" в пятницу на встрече с клубным руководством. Эта история должна была закончиться точно не так, но получилось, как получилось", - сказал Денисов.

Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Александр Денисов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.04.2021 в 00:07
Уже собственно пофиг
Ответить
+1
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 23:41
Вже всі залюбки забувають про цього нитіка, ніякого діла до ганебних поразок Шахтаря, для кого Пеніска співає свою вислови ? Пиши мемуари
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...