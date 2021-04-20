Денисов: История последних месяцев Тайсона в Шахтере несуразная и нелогичная

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал уход бразильца Тайсона из " Шахтера ".

"Прологом к матчу "Шахтер" – "Динамо" стала история расставания "горняков" с Тайсоном. История Тайсона и его последних месяцев в "Шахтере" настолько несуразная и нелогичная, как и то количество матчей Тайсона за клуб.

Цифра 299 смотрелась, на мой взгляд, вне всякой логики накануне матча с "Динамо". "Ну и где ты сегодня?", – наверное, подумал каждый из болельщиков "Шахтера" о Тайсоне.

"Увы, до шкафа мы с ней не дотянули", - как говорил герой незабвенного "Служебного романа". Не хватило Тайсона на 300 матчей. Зачем был нужен этот конфликт Тайсону после 11 лет в Украине? Тоже вопрос без ответа. А затем мы видели и слезы, и "Простите меня" в пятницу на встрече с клубным руководством. Эта история должна была закончиться точно не так, но получилось, как получилось", - сказал Денисов.