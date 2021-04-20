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Денисов: История последних месяцев Тайсона в Шахтере несуразная и нелогичная
Хавбек так и не сыграл свой 300-й матч за горняков
facebook.com/Palkin.Sergey
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал уход бразильца Тайсона из "
"Прологом к матчу "Шахтер" – "Динамо" стала история расставания "горняков" с Тайсоном. История Тайсона и его последних месяцев в "Шахтере" настолько несуразная и нелогичная, как и то количество матчей Тайсона за клуб.
Цифра 299 смотрелась, на мой взгляд, вне всякой логики накануне матча с "Динамо". "Ну и где ты сегодня?", – наверное, подумал каждый из болельщиков "Шахтера" о Тайсоне.
"Увы, до шкафа мы с ней не дотянули", - как говорил герой незабвенного "Служебного романа". Не хватило Тайсона на 300 матчей. Зачем был нужен этот конфликт Тайсону после 11 лет в Украине? Тоже вопрос без ответа. А затем мы видели и слезы, и "Простите меня" в пятницу на встрече с клубным руководством. Эта история должна была закончиться точно не так, но получилось, как получилось", - сказал Денисов.
Напомним, что Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.
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