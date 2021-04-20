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Срна передал более 300 комплектов формы Шахтера для детей на линии разграничения

Премьер-лига
(1 голосов)

Также обещал передать и в Донецк, когда появится такая возможность

Срна передал более 300 комплектов формы Шахтера для детей на линии разграничения

shakhtar.com

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна передал более 300 комплектов формы для детей из 4 городов на линии разграничения.

Комплекты формы от Дарио получили участники проекта "Давай, играй!" в Попасной, Врубовке и Камышевахе.

Также часть комплектов формы от Дарио Срны, когда появится такая возможность, будет передана детям в Донецк.

"Стараюсь помогать детям, которые находятся в тяжелой ситуации. Никогда не забываем этот край, этот регион. К сожалению, ситуация на сегодняшний день не очень хорошая. Стараемся радовать наших болельщиков, которые остались там. Я всегда буду дарить детям от сердца хорошие подарки, футболки, мячи – то, что я могу. Я вырос там как человек и как футболист, этот край много мне дал. Я сыграл там в Лиге чемпионов в первый раз, стал капитаном команды. И я всегда чувствовал поддержку Донецка, Донбасса, болельщиков "Шахтера"! Отношусь к этому делу очень эмоционально", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 00:24
Сама необхідна річ для дітей на війні.
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+2
0
ts0y (Чернигов)
21.04.2021 в 00:01
на якій лінії?)
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.04.2021 в 00:11
РАЗРАНІЧЕНІЯ ! Я вже якось писав, що сайт наврядчи вже переплюне сам себе після перекладу ФК Минай = ФК Проходи. Але вони намагаються.
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+5
0
Lion Killer (Львів)
21.04.2021 в 00:14
мене тут завіряли, шо насправді проблеми з гугл транслейтом немає, взято з неба. Приблизно то звучало так :)
0
0


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