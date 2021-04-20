Срна передал более 300 комплектов формы Шахтера для детей на линии разграничения

Директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна передал более 300 комплектов формы для детей из 4 городов на линии разграничения.

Комплекты формы от Дарио получили участники проекта "Давай, играй!" в Попасной, Врубовке и Камышевахе.

Также часть комплектов формы от Дарио Срны, когда появится такая возможность, будет передана детям в Донецк.

"Стараюсь помогать детям, которые находятся в тяжелой ситуации. Никогда не забываем этот край, этот регион. К сожалению, ситуация на сегодняшний день не очень хорошая. Стараемся радовать наших болельщиков, которые остались там. Я всегда буду дарить детям от сердца хорошие подарки, футболки, мячи – то, что я могу. Я вырос там как человек и как футболист, этот край много мне дал. Я сыграл там в Лиге чемпионов в первый раз, стал капитаном команды. И я всегда чувствовал поддержку Донецка, Донбасса, болельщиков "Шахтера"! Отношусь к этому делу очень эмоционально", - сказал Срна.