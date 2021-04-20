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Срна передал более 300 комплектов формы Шахтера для детей на линии разграничения
Также обещал передать и в Донецк, когда появится такая возможность
shakhtar.com
Директор по футболу "
Комплекты формы от Дарио получили участники проекта "Давай, играй!" в Попасной, Врубовке и Камышевахе.
Также часть комплектов формы от Дарио Срны, когда появится такая возможность, будет передана детям в Донецк.
"Стараюсь помогать детям, которые находятся в тяжелой ситуации. Никогда не забываем этот край, этот регион. К сожалению, ситуация на сегодняшний день не очень хорошая. Стараемся радовать наших болельщиков, которые остались там. Я всегда буду дарить детям от сердца хорошие подарки, футболки, мячи – то, что я могу. Я вырос там как человек и как футболист, этот край много мне дал. Я сыграл там в Лиге чемпионов в первый раз, стал капитаном команды. И я всегда чувствовал поддержку Донецка, Донбасса, болельщиков "Шахтера"! Отношусь к этому делу очень эмоционально", - сказал Срна.
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