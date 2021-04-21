Поворознюк: Чудак вытаскивает гранату и бросает на стол, не понимаю вообще, как я выжил

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал взрыв гранаты в комнате, где он находился.

- Как ваше здоровье? Какое состояние?

– Все нормально.

- Вы сейчас в больнице?

– Не в больнице.

- Можете кратко рассказать, что случилось? С чем связываете?

– Ни с чем не связываю. Не могу понять, как это случилось. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь говоришь, просто ни о чем, улыбаемся все – и тут чудак вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил.

- Вытянул тот, кто был в вашей компании?

– Да. Меня накрывает столом – это меня и спасло. Столы и иконы меня накрывают, это меня и спасло.

- Из клуба звонили вам?

– Да. Всю ночь звонили, – сказал Поворознюк.

Источники отмечают, что в комнате было три человека. Один погиб, второй находится в больнице.