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Поворознюк: Чудак вытаскивает гранату и бросает на стол, не понимаю вообще, как я выжил
Президент "Ингульца" поделился подробностями о происшествии
Фото: ingulec.com
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал взрыв гранаты в комнате, где он находился.
- Как ваше здоровье? Какое состояние?
– Все нормально.
- Вы сейчас в больнице?
– Не в больнице.
- Можете кратко рассказать, что случилось? С чем связываете?
– Ни с чем не связываю. Не могу понять, как это случилось. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь говоришь, просто ни о чем, улыбаемся все – и тут чудак вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил.
- Вытянул тот, кто был в вашей компании?
– Да. Меня накрывает столом – это меня и спасло. Столы и иконы меня накрывают, это меня и спасло.
- Из клуба звонили вам?
– Да. Всю ночь звонили, – сказал Поворознюк.
Источники отмечают, что в комнате было три человека. Один погиб, второй находится в больнице.
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