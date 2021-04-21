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Бессмертный: Игра с Минаем будет отличаться от того матча, который был не так давно
Поединок начнется в 14:00
google.co.uk
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился мыслями о предстоящем матче с "Минаем".
- Будет отличаться игра от того матча, который сыграли с "Минаем" не так давно?
– Думаю, будет отличаться. Потому что и "Минай" поменял игру, и мы поменяли. Думаю, будет интересное противостояние.
- Матч в Луцке – плюс для команды?
– Мы очень благодарны Луцку, что он нас принял. Но хотелось бы играть дома. Дома и стены помогают. Луцк пошел нам навстречу, предоставил нам стадион, очень благодарны им за это, – сказал Бессмертный.
Напомним, что в 14-м туре УПЛ "Львов" обыграл "Минай" со счетом 2:1. Ранее СМИ информировали, что проведение матча на "Арене Львов" невозможно, так как с 20 по 24 апреля на главном стадионе Львова будут проходить соревнования по стрельбе из лука.
Матч "Львов" - "Минай" состоится сегодня, 21 апреля и начнется в 14.00
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