Бессмертный: Игра с Минаем будет отличаться от того матча, который был не так давно

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился мыслями о предстоящем матче с "Минаем".

- Будет отличаться игра от того матча, который сыграли с "Минаем" не так давно?

– Думаю, будет отличаться. Потому что и "Минай" поменял игру, и мы поменяли. Думаю, будет интересное противостояние.

- Матч в Луцке – плюс для команды?

– Мы очень благодарны Луцку, что он нас принял. Но хотелось бы играть дома. Дома и стены помогают. Луцк пошел нам навстречу, предоставил нам стадион, очень благодарны им за это, – сказал Бессмертный.

Напомним, что в 14-м туре УПЛ "Львов" обыграл "Минай" со счетом 2:1. Ранее СМИ информировали, что проведение матча на "Арене Львов" невозможно, так как с 20 по 24 апреля на главном стадионе Львова будут проходить соревнования по стрельбе из лука.

Матч "Львов" - "Минай" состоится сегодня, 21 апреля и начнется в 14.00