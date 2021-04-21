Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Ингульца: Ведутся переговоры с клубами из других стран
Контракт Сичинавы заканчивается летом 2021-го года
Фото: facebook.com
Нападающий "Ингульца" Ника Сичинава подвел итог матча 22-го тура с "Рухом" (0:0) и рассказал о своих ближайших планах.
"Игра с "Рухом" игра была тяжелая и были переживания. Понимали, что если проиграем, будет сложнее решить задачу остаться в УПЛ. Где-то нам повезло, что "Рух" не смог реализовать пенальти, а мы создали мало моментов. Может и не ожидали, что они так агрессивно будут играть. Так что ничья тоже не плохой результат.
Заканчивается контракт с командой и если будут приложения, конечно, буду их рассматривать. Есть интерес и ведутся переговоры с клубами из других стран, но пока у нас есть задача и надо ее решить, а после окончания чемпионата будет время об этом думать и решить, куда пойду дальше", — сказал Сичинава.
Ранее была информация, что в услугах 26-летнего грузинского форварда заинтересованы "Рубин", московское "Динамо", "Фехервар" и "Шериф".
Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах 26-летний футболист провел 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Добавим, что контракт грузинского футболиста с "Ингульцом" рассчитан до конца июня 2021 года.
Популярное сейчас
- Поворознюк: Чудак вытаскивает гранату и бросает на стол, не понимаю вообще, как я выжил
- Хацкевич: Фундамент в Динамо все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду
- Все-таки дебош? В Колосе отреагировали на новость о поведении футболистов первой команды в поезде
- УПЛ. Шахтер - Динамо 0:1. Пешей прогулкой провожали Каштру
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО