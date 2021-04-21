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Игрок Ингульца: Ведутся переговоры с клубами из других стран

Премьер-лига
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Контракт Сичинавы заканчивается летом 2021-го года

Игрок Ингульца: Ведутся переговоры с клубами из других стран

Фото: facebook.com

Новина українською

Нападающий "Ингульца" Ника Сичинава подвел итог матча 22-го тура с "Рухом" (0:0) и рассказал о своих ближайших планах.

"Игра с "Рухом" игра была тяжелая и были переживания. Понимали, что если проиграем, будет сложнее решить задачу остаться в УПЛ. Где-то нам повезло, что "Рух" не смог реализовать пенальти, а мы создали мало моментов. Может и не ожидали, что они так агрессивно будут играть. Так что ничья тоже не плохой результат.

Заканчивается контракт с командой и если будут приложения, конечно, буду их рассматривать. Есть интерес и ведутся переговоры с клубами из других стран, но пока у нас есть задача и надо ее решить, а после окончания чемпионата будет время об этом думать и решить, куда пойду дальше", — сказал Сичинава.

Ранее была информация, что в услугах 26-летнего грузинского форварда заинтересованы "Рубин", московское "Динамо", "Фехервар" и "Шериф".

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах 26-летний футболист провел 18 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Добавим, что контракт грузинского футболиста с "Ингульцом" рассчитан до конца июня 2021 года.

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В статье: Ингулец (Петрово) Ника Ситчинава
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