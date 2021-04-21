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"Кучи мяса, рука валяется".Президент Ингульца - о взрыве гранаты в офисе
Поворознюк - о деталях происшествия
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал детали взрыва в офисе, в котором он присутствовал.
- Хочу успокоить всех своих сторонников и разочаровать недругов. Со мной все нормально. По сравнению с тем, какие ранения получили мои друзья, со мной все нормально.
- Что вы помните? Как произошел взрыв?
- Заехал к друзьям. Позвонил мне Вертелецкий (вероятно, основатель компании "Центрнафтотрейд" – прим.), сказал: "Приезжай к нам на базу". Я часто приезжал туда. То в нарды поиграем, то посидим пообщаемся. Он позвонил: "Приезжай на 5 минут". Я приехал, захожу, он со своим компаньоном Левой сидят и говорят.
Я сел с левой стороны. Сидели и говорили не о чем. Анекдоты рассказывали, смеялись, улыбались. Тут Вертелецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается. Я ничего не понял. Смотрю – боевая граната. Проходит две секунды, он берет гранату и кладет в карман себе. И она взрывается.
Дальше меня накрывает столом, падают иконы со стен на меня. Меня присыпало. Дальше уже смутно помню, как меня вытянули на улицу. Как оказался на улице – не знаю. Потом вызвал милицию, скорую. Зашел туда, а там вообще – кучи мяса, рука валяется. Леву вывел, замотали ему голову. Ждали, когда приехала полиция.
Хочу успокоить всех боевиков. Со мной все нормально. Футбол был, есть и будет. Предприятия были, есть и будут. Будем работать. У нас будет все хорошо, – сказал Поворознюк.
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