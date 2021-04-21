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"Кучи мяса, рука валяется".Президент Ингульца - о взрыве гранаты в офисе

Премьер-лига
(1 голосов)

Поворознюк - о деталях происшествия

"Кучи мяса, рука валяется".Президент Ингульца - о взрыве гранаты в офисе

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал детали взрыва в офисе, в котором он присутствовал.

- Хочу успокоить всех своих сторонников и разочаровать недругов. Со мной все нормально. По сравнению с тем, какие ранения получили мои друзья, со мной все нормально.

- Что вы помните? Как произошел взрыв?

- Заехал к друзьям. Позвонил мне Вертелецкий (вероятно, основатель компании "Центрнафтотрейд" – прим.), сказал: "Приезжай к нам на базу". Я часто приезжал туда. То в нарды поиграем, то посидим пообщаемся. Он позвонил: "Приезжай на 5 минут". Я приехал, захожу, он со своим компаньоном Левой сидят и говорят.

Я сел с левой стороны. Сидели и говорили не о чем. Анекдоты рассказывали, смеялись, улыбались. Тут Вертелецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается. Я ничего не понял. Смотрю – боевая граната. Проходит две секунды, он берет гранату и кладет в карман себе. И она взрывается.

Дальше меня накрывает столом, падают иконы со стен на меня. Меня присыпало. Дальше уже смутно помню, как меня вытянули на улицу. Как оказался на улице – не знаю. Потом вызвал милицию, скорую. Зашел туда, а там вообще – кучи мяса, рука валяется. Леву вывел, замотали ему голову. Ждали, когда приехала полиция.

Хочу успокоить всех боевиков. Со мной все нормально. Футбол был, есть и будет. Предприятия были, есть и будут. Будем работать. У нас будет все хорошо, – сказал Поворознюк.

Читайте такжеПоворознюк: Чудак вытаскивает гранату и бросает на стол, не понимаю вообще, как я выжил

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В статье: Ингулец (Петрово) Дмитрий Поворознюк
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Источник:
Petrove TV

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.04.2021 в 15:15
Цікаво, кого він має на увазі під бойовиками?
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0
Будєм разбіратся (Київ)
21.04.2021 в 15:09
Не знаю правда чи ні, але випадків з вибухами гранат вже безліч! Просто якийсь ідіотизм! В нашій країні ще якщо дозволити використання зброї як в США, то одне одного перестріляємо і москалів не треба.
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+1
0
Lion Killer (Львів)
21.04.2021 в 15:14
в США так само безліч випадків з вогнепальними пораненнями. Інколи за 1 вікенд більше ніж в нас за місяць в АТО...
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.04.2021 в 15:16
Але різниця в тому, що в США ініціатори як правило несуть сувору відповідальність.
0
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