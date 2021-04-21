Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ утвердила досрочное завершение Чемпионата и назвала дату финала Кубка
В вопросе о завершении досрочного сезона УПЛ поставлена точка
фото - Олександр Приходько
Исполнительный комитет УАФ определил дату проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021, а также утвердил изменения в план-календарь УПЛ сезона 2020/2021.
Таким образом матчи последнего тура Премьер-лиги будут сыграны 9 мая (базовая дата). Ранее планировалось, что чемпионат будет завершен 15-го мая. Также исполнительный комитет определился с финальным матчем Кубка страны. Поединок за трофей состоится 13 мая.
Напомним, что решение о завершении сезона чемпионата Украины ранее запланированных сроков было принято в интересах сборной Украины.
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Как результаты турнира могут повлиять на еврокубковую заявку нашей страны
- Хацкевич: Фундамент в Динамо все закладывали. Просто Луческу пришел уже в готовую команду
- 21-летний воспитанник Динамо перешел в клуб Второй лиги
- Кулач оставляет конкурентов позади. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО