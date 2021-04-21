УАФ утвердила досрочное завершение Чемпионата и назвала дату финала Кубка

Исполнительный комитет УАФ определил дату проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021, а также утвердил изменения в план-календарь УПЛ сезона 2020/2021.

Таким образом матчи последнего тура Премьер-лиги будут сыграны 9 мая (базовая дата). Ранее планировалось, что чемпионат будет завершен 15-го мая. Также исполнительный комитет определился с финальным матчем Кубка страны. Поединок за трофей состоится 13 мая.

Напомним, что решение о завершении сезона чемпионата Украины ранее запланированных сроков было принято в интересах сборной Украины.