Львов - Минай 1:0. Домашнее бессмертие

Последние два дня большая часть футбольных болельщиков наблюдала зарождение Европейской Суперлиги, а также ее быстрый закат. И пока топ-клубы наперегонки покидают этот "пластмассовый мир", мы же снова продолжаем внимательно следить за настоящей Суперлигой - украинским чемпионатом. В среду лицом к лицу сошлись две самые занятые команды турнира - "Львов" и "Минай". Их очная встреча должна была пройти еще в августе, но из-за коронавируса действо было перенесено ровно на 242 дня. Сегодняшнюю игру можно сравнить с вином. Она имеет восьмимесячную выдержку.

Говорить лишний раз о важности сегодняшнего матча не приходится. И "Львов", и "Минай", параллельно с тремя другими командами, продолжают вести отчаянную борьбу за сохранение места в элите. Здесь каждое очко можно назвать "золотым", а потому сегодня обоим коллективам нужно было побеждать, дабы отдалиться от "Руха".

Главная загадка перед началом матча - какая из команд будет ведущей, а какая - ведомой. Все знают, что каждый андердог любит играть вторым номером, но что делать, когда в матче таких коллективов сразу два? Немного активнее стартовал закарпатский коллектив, который и создал первый голевой момент в поединке - Ткачук имел шанс открывать счет уже на второй минуте, но не сориентировался после розыгрыша углового. Интересно, что львовяне также отвечали лишь после стандартов, найдя свой гол после одной из подач. Как это случилось? Навес с угла поля, Попович покидает владения, но не перехватывает мяч, позволив Довгому головой расстреливать свои владения. Хавбек бил наверняка, но угодил в штангу, от которой мяч попал в Маембе и оказался за линией ворот - 1:0. К фулбеку гостей особых претензий быть не должно. Тут нужно задать вопрос к Поповичу, который покинул ворота, но по итогу лишь помешал своему же защитнику.

Обидный гол серьезно усложнил задачу для закарпатцев, ведь одно дело терпеть и ждать свой шанс на контратаках, и совсем другое - создавать что-то самим. Особенно против "Львова" Бессмертного, который прогрессирует с каждой неделей и просто так забить себе не позволит. Главной надеждой гостей был Анатолий Нуриев, от которого многое зависит, если говорить об атакующем потенциале "Миная". Помогали ему сегодня молодые Бойко и Ахмедзаде, а также опытный Шиндер. Стоит отметить, что команда Цымбала с самого начала второго тайма прибавила, однако тут также стоит отметить, что "Львов" с большим удовольствием отдал инициативу, сделав ставку на свои контратаки. Моменты были у каждого. Сначала хозяев простили Бойко и Ткачук, а после этого дважды мог забивать Довгий. Сначала активный хавбек "Львова" не попал в створ, а после спас команду Маембе, встав на пути мяча. Однако главный момент не реализовал Ныч - после подачи углового (заметьте, снова стандарт) форвард оказался с мячом перед воротами, но не рассчитал силы, ударив мимо. Сильно мимо.

Ближе к концу игры Цымбал выложил свой последний козырь, выпустив Артема Милевского. Опытный нападающий имел около 15 минут, дабы спасти свой коллектив сегодня, сделав первое результативное действие после возвращения в Украину. К сожалению для закарпатцев, "Миля" ничем особенным не запомнился, а его команда так и не сумела пройти оборону "Львова", расписавшись в своем сегодняшнем поражении. Да, возможно оно не совсем заслуженное, ведь играли они не хуже оппонента, а пропущенный гол - настоящая случайность. Но как бы там ни было, констатируем главное - впереди у "Миная" сложнейших календарь и права на ошибку не будет. Нужно будет показать свой максимум против "Шахтера", "Днепра-1" и "Ворсклы".

"Львов"? Команда Бессмертного прыгает на две позиции вверх и если обыграет "Рух" в еще одном перенесенном матче, то сможет обогнать еще и "Мариуполь". Другими словами, спасение близко. Что интересно, "сине-золотые" выиграли все три домашние игры при Анатолии Петровиче, правда две встречи проходили вне Львова.

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Дмитрий Оганесян (Луганск), Владимир Думенко (Харьков)

ФК Львов - ФК Минай 1:0

Гол: Шемми Маембе 39 (авт.)

ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш, Назарий Ныч (Ренан Абнер до Кармо де Оливейра 82), Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько, Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 82), Максим Грисьо

ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Александр Петрусенко, Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Василий Пыняшко 66), Шемми Маембе, Андрей Ткачук (Александр Снижко 66), Рустам Ахмедзаде, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Виталий Бойко (Артем Милевский 78)

Предупреждения: Алексей Довгий 68, Энес Махмутович 69, Андрей Бусько 74, Максим Грисьо 83, Алваро Тавареш 85 - Тарас Сакив 74