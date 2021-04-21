Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна потеряла Будковского до конца сезона
А вот Андрей Тотовицкий должен успеть восстановится к майским матчам
Черниговская "
Команда после календарного поединка с "Mинаем", не стала возвращаться домой, а решила готовиться к гостевому матчу 23 тура со "Львовом" на Закарпатье.
В тренировочном лагере команды отсутствуют Филипп Будковский, который выбыл из-за травмы до конца сезона, и Андрей Тотовицкий, который также восстанавливается после повреждения, но на него главный тренер сможет рассчитывать в майских матчах чемпионата УПЛ.
Как уже сообщалось ранее,
Напомним, что "Десна" пока занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 36 очков.
В текущем сезоне УПЛ 29-летний Будковский в составе черниговской команды провел 16 матчей и забил 6 мячей.
Популярное сейчас
- Агробизнес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины
- Поворознюк: Чудак вытаскивает гранату и бросает на стол, не понимаю вообще, как я выжил
- СМИ: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за выход из Суперлиги
- Кулач оставляет конкурентов позади. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО