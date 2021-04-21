Десна потеряла Будковского до конца сезона

Черниговская " Десна " готовится к матчу со "Львовом" на Закарпатье.

Команда после календарного поединка с "Mинаем", не стала возвращаться домой, а решила готовиться к гостевому матчу 23 тура со "Львовом" на Закарпатье.

В тренировочном лагере команды отсутствуют Филипп Будковский, который выбыл из-за травмы до конца сезона, и Андрей Тотовицкий, который также восстанавливается после повреждения, но на него главный тренер сможет рассчитывать в майских матчах чемпионата УПЛ.

Как уже сообщалось ранее, вернулся в строй Владислав Калитвинцев , который уже третий день занимается в общей группе.

Напомним, что "Десна" пока занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 36 очков.

В текущем сезоне УПЛ 29-летний Будковский в составе черниговской команды провел 16 матчей и забил 6 мячей.