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Десна потеряла Будковского до конца сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

А вот Андрей Тотовицкий должен успеть восстановится к майским матчам

Десна потеряла Будковского до конца сезона

Новина українською

Черниговская "Десна" готовится к матчу со "Львовом" на Закарпатье.

Команда после календарного поединка с "Mинаем", не стала возвращаться домой, а решила готовиться к гостевому матчу 23 тура со "Львовом" на Закарпатье.

В тренировочном лагере команды отсутствуют Филипп Будковский, который выбыл из-за травмы до конца сезона, и Андрей Тотовицкий, который также восстанавливается после повреждения, но на него главный тренер сможет рассчитывать в майских матчах чемпионата УПЛ.

Как уже сообщалось ранее, вернулся в строй Владислав Калитвинцев, который уже третий день занимается в общей группе.

Напомним, что "Десна" пока занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 36 очков.

В текущем сезоне УПЛ 29-летний Будковский в составе черниговской команды провел 16 матчей и забил 6 мячей.

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В статье: Владислав Калитвинцев Филипп Будковский Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
21.04.2021 в 20:05
Плохо. Дегтярев пустое место, после успехов в Полтаве он нигде не заиграл. Похоже ему надо к Безсмертому в фкл... Безбородько тоже совсем не забивной, еще и склонен к карточкам разного цвета ... вобщем не тянет быть основным нападающим. Молодежь не может даже за дубль забить, а Шевцов в аренде... Тяжёлая концовка сезона ждёт Десну ((( ...
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