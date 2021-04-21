Хацкевич: В Шахтер не пойду, даже не рассматривается

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич, который после увольнения из "Ротора" находится без клуба, рассказал о возможном предложении возглавить " Шахтер ".

"Приехал получать удовольствие от футбола.

Не звонили ли мне из "Шахтера"? Не по адресу, если честно (смеется). Даже не рассматривается.

Конечно не пойду. Потому что я динамовец", — заявил Хацкевич.