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Хацкевич: В Шахтер не пойду, даже не рассматривается

Премьер-лига
(1 голосов)

Потому что - динамовец

Хацкевич: В Шахтер не пойду, даже не рассматривается

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич, который после увольнения из "Ротора" находится без клуба, рассказал о возможном предложении возглавить "Шахтер".

"Приехал получать удовольствие от футбола.

Не звонили ли мне из "Шахтера"? Не по адресу, если честно (смеется). Даже не рассматривается.

Конечно не пойду. Потому что я динамовец", — заявил Хацкевич.

Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы.

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В статье: Александр Хацкевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (11)
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download1 (huyersk)
21.04.2021 в 18:56
ну так, краще в ротор..
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
21.04.2021 в 18:52
После "плодотворной работы и закладки фундамента" в "Роторе" Хацкевич сейчас конечно нарасхват. Но что-то мне подсказывает что "Шахтер" к нему и не обратится.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.04.2021 в 18:35
потому что ты - дилетант!
Ответить
+2
0
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
21.04.2021 в 18:03
Это было бы топовое усиление для Динамо.
Ответить
+3
-1
Alex.696 (Немирів)
21.04.2021 в 18:01
А шкОда, було б дуже добре.
Ответить
+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 17:58
Тебя уже вообще никуда не позовут.
Ответить
+6
-2
MIG-40 (Одесса)
21.04.2021 в 17:40
А мог бы и пойти. Хоть чем-то помог Динамо в следующем сезоне!
Ответить
+4
-1
sergei2020 (Черновцы)
21.04.2021 в 17:34
КОМУ ТЫ ТАМ НУЖЕН???
Ответить
+7
-3
Бутига (Чернигов)
21.04.2021 в 17:34
Я так понимаю, журналист который задавал вопрос шутил?
Ответить
+6
0
Алекс1955 (Донецк)
21.04.2021 в 17:33
А я не пойду в Динамо. Одного порядка заявления.
Ответить
+3
-2
kalan-86 (Анкара)
21.04.2021 в 17:32
Ха-ха-ха. А в Барселону пойдёшь? Ведь чисто гипотетически могут же позвонить, да?
Ответить
+7
-1


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