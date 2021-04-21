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Хацкевич: В Шахтер не пойду, даже не рассматривается
Потому что - динамовец
dynamo.kiev.ua
Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич, который после увольнения из "Ротора" находится без клуба, рассказал о возможном предложении возглавить "
"Приехал получать удовольствие от футбола.
Не звонили ли мне из "Шахтера"? Не по адресу, если честно (смеется). Даже не рассматривается.
Конечно не пойду. Потому что я динамовец", — заявил Хацкевич.
Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы.
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (11)
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