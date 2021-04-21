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Дело со взрывом гранаты в Петровом проходит по статье "Неосторожное обращение со взрывчатыми веществами"
Полиция начала работу
Начальник Александрийского районного отделения полиции Владимир Хвостов рассказал о том, что дело
Это первоначальная версия, которая отрабатывается полицией.
Напомним, что во время взрыва гранаты в кабинете находился президент "Ингульца" Александр Поворознюк, а также 2 других человека – один из которых умер, а второй находится в больнице.
Виновником на данный момент считается погибший от взрыва человек. Ведется следствие.
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