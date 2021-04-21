Есть, за что бороться. При каких раскладах команда, которая займет 5-е место в УПЛ, сыграет в еврокубках

В среду 21 апреля состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины , в результате которых в финал турнира вышли Динамо и Заря.

Таким образом, уже сейчас стали обрисовываться участники еврокубков от Украины в следующем сезоне.

В следующем сезоне Лиги чемпионов украинские клубы остаются без изменений. Чемпион (на 99% Динамо) автоматически попадает в группу, в то время как второе место (Шахтер), начнет свой поход с квалификации.

Третье место чемпионата или победитель Кубка сыграет в квалификации Лиги Европы, и если ее не пройдет, опустится в новосозданную Лигу конференций.

Ну и 4-е и 5-е место УПЛ (так как Александрия не прошла в финал и не станет победителем) сыграют в квалификации Лиги конференций.

При крайне маловероятных раскладах пятое место турнирной таблицы УПЛ не будет еврокубковым, если Заря выиграет финал Кубка Украины и в чемпионате финиширует на шестой позиции или ниже.

Отметим, что на данный момент математически на попадание в еврокубки претендуют 8 команд.