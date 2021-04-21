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Есть, за что бороться. При каких раскладах команда, которая займет 5-е место в УПЛ, сыграет в еврокубках
Еврокубковые расклады на следующий сезон
В среду 21 апреля состоялись полуфинальные матчи
Таким образом, уже сейчас стали обрисовываться участники еврокубков от Украины в следующем сезоне.
В следующем сезоне Лиги чемпионов украинские клубы остаются без изменений. Чемпион (на 99% Динамо) автоматически попадает в группу, в то время как второе место (Шахтер), начнет свой поход с квалификации.
Третье место чемпионата или победитель Кубка сыграет в квалификации Лиги Европы, и если ее не пройдет, опустится в новосозданную Лигу конференций.
Ну и 4-е и 5-е место УПЛ (так как Александрия не прошла в финал и не станет победителем) сыграют в квалификации Лиги конференций.
При крайне маловероятных раскладах пятое место турнирной таблицы УПЛ не будет еврокубковым, если Заря выиграет финал Кубка Украины и в чемпионате финиширует на шестой позиции или ниже.
Отметим, что на данный момент математически на попадание в еврокубки претендуют 8 команд.
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